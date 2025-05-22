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На Рівненщині викрито незаконну схему видобутку бурштину: довкіллю завдано збитків на 350 млн грн

Київ • УНН

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На Рівненщині викрито масштабну схему незаконного видобутку бурштину. Збитки довкіллю оцінюються у 350 мільйонів гривень, до злочинної групи входив директор філії ДП "Ліси України".

На Рівненщині викрито незаконну схему видобутку бурштину: довкіллю завдано збитків на 350 млн грн

У Рівненській області було викрито масштабну схему незаконного видобутку бурштину, яка завдала довкіллю збитків на 350 мільйонів гривень. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури припинено діяльність злочинної організації, яка займалася незаконним видобутком бурштину зі збитками довкіллю на суму понад 350 млн грн. У її складі – семеро учасників, серед яких директор однієї з філій ДП "Ліси України"

- говориться в повідомленні.

Фігурантам справи було повідомлено про підозру у створенні, керівництві та участі в злочинній організації, а також незаконному видобутку бурштину з використанням службового становища.

Слідство дізналося, що підприємець наприкінці 2021 року сформував злочинну групу, щоб здійснювати незаконний видобуток бурштину в промислових масштабах на території Рівненської області.

Щоб надати протиправнм діям ознак законності, компанія, керівником і засновником якої є організатор злочинної групи, отримала два спеціальні дозволи на геологічне вивчення родовищ бурштину на 20 га землі лісфонду.

Кожен з учасників мав чітко визначені обов’язки: забезпечення технікою, пошук копачів, зважування та пакування бурштину, контроль за переміщенням, організація збуту, маскування незаконної діяльності, а також підтримка контактів із правоохоронними та державними органами

- ідеться у повідомленні.

На Рівненщині викрито нелегальний цех з обробки бурштину: вилучено "золотого" каміння на понад 2 млн гривень05.08.24, 15:51 • 13865 переглядiв

В прокуратурі також повідомили, що з червня 2022 року по травень 2024 року учасники злочинної групи за сприяння посадовця лісового господарства, порушуючи вимоги законодавства про надра, видобули понад п’ять тон бурштину.

Зазначається, що видобутком займалися як у межах ділянок із дозволами на геологічне вивчення, так і поза ними. В прокуратурі також нагадали, що згідно з вимогами законодавства під час геологічного вивчення дозволяється видобуток не більше 5 кг бурштину на 1 га родовища.

Після цього мають відбутися затвердження запасів у Державній комісії України по запасах корисних копалин і лише тоді – отримання дозволу на промисловий видобуток.

Проведені експертизи підтвердили, що довкіллю було завдано шкоди внаслідок самовільного користування надрами.

Шістьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Доповнення

У Рівненській області під час 17 обшуків, пов'язаних з незаконним видобутком та торгівлею бурштином, правоохоронці вилучили понад 100 кг бурштину та відповідне обладнання для його видобутку.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Рівненська область
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