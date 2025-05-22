В Ровенской области разоблачена незаконная схема добычи янтаря: окружающей среде нанесен ущерб на 350 млн грн

В Ровенской области была разоблачена масштабная схема незаконной добычи янтаря, которая нанесла окружающей среде ущерб на 350 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры прекращена деятельность преступной организации, которая занималась незаконной добычей янтаря с убытками окружающей среде на сумму более 350 млн грн. В ее составе – семь участников, среди которых директор одного из филиалов ГП "Леса Украины" - говорится в сообщении.

Фигурантам дела было сообщено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения.

Следствие узнало, что предприниматель в конце 2021 года сформировал преступную группу, чтобы осуществлять незаконную добычу янтаря в промышленных масштабах на территории Ровенской области.

Чтобы придать противоправным действиям признаков законности, компания, руководителем и учредителем которой является организатор преступной группы, получила два специальных разрешения на геологическое изучение месторождений янтаря на 20 га земли лесфонда.

Каждый из участников имел четко определенные обязанности: обеспечение техникой, поиск копателей, взвешивание и упаковка янтаря, контроль за перемещением, организация сбыта, маскировка незаконной деятельности, а также поддержка контактов с правоохранительными и государственными органами - говорится в сообщении.

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В прокуратуре также сообщили, что с июня 2022 года по май 2024 года участники преступной группы при содействии должностного лица лесного хозяйства, нарушая требования законодательства о недрах, добыли более пяти тонн янтаря.

Отмечается, что добычей занимались как в пределах участков с разрешениями на геологическое изучение, так и вне их. В прокуратуре также напомнили, что согласно требованиям законодательства во время геологического изучения разрешается добыча не более 5 кг янтаря на 1 га месторождения.

После этого должны состояться утверждение запасов в Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и только тогда – получение разрешения на промышленную добычу.

Проведенные экспертизы подтвердили, что окружающей среде был нанесен ущерб в результате самовольного пользования недрами.

Шесть участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Дополнение

В Ровенской области во время 17 обысков, связанных с незаконной добычей и торговлей янтарем, правоохранители изъяли более 100 кг янтаря и соответствующее оборудование для его добычи.