В Ровенской области разоблачена незаконная схема добычи янтаря: окружающей среде нанесен ущерб на 350 млн грн

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив
09:24 • 25288 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
07:34 • 25566 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 80149 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 159123 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 143847 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 143994 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 294580 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 116586 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 143372 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 333311 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.9м/с
25%
748мм
Популярные новости

путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW

22 мая, 01:47 • 53211 просмотра

Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

22 мая, 02:18 • 39267 просмотра

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

22 мая, 04:46 • 42992 просмотра

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

05:39 • 44513 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 22506 просмотра
публикации

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

09:24 • 25291 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 109612 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 294583 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 242044 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 333311 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Дональд Туск

Биньямин Нетаньяху

Павел Дуров

Руслан Кравченко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Израиль

Польша

Реклама
УНН Lite

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

10:28 • 4618 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 23762 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 133659 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 156530 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 180937 просмотра
Актуальное

Хранитель

Бильд

Financial Times

Эль-Паис

Ми-8

В Ровенской области разоблачена незаконная схема добычи янтаря: окружающей среде нанесен ущерб на 350 млн грн

Киев • УНН

 • 756 просмотра

В Ровенской области разоблачена масштабная схема незаконной добычи янтаря. Ущерб окружающей среде оценивается в 350 миллионов гривен, в преступную группу входил директор филиала ГП "Леса Украины".

В Ровенской области разоблачена незаконная схема добычи янтаря: окружающей среде нанесен ущерб на 350 млн грн

В Ровенской области была разоблачена масштабная схема незаконной добычи янтаря, которая нанесла окружающей среде ущерб на 350 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры прекращена деятельность преступной организации, которая занималась незаконной добычей янтаря с убытками окружающей среде на сумму более 350 млн грн. В ее составе – семь участников, среди которых директор одного из филиалов ГП "Леса Украины"

- говорится в сообщении.

Фигурантам дела было сообщено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения.

Следствие узнало, что предприниматель в конце 2021 года сформировал преступную группу, чтобы осуществлять незаконную добычу янтаря в промышленных масштабах на территории Ровенской области.

Чтобы придать противоправным действиям признаков законности, компания, руководителем и учредителем которой является организатор преступной группы, получила два специальных разрешения на геологическое изучение месторождений янтаря на 20 га земли лесфонда.

Каждый из участников имел четко определенные обязанности: обеспечение техникой, поиск копателей, взвешивание и упаковка янтаря, контроль за перемещением, организация сбыта, маскировка незаконной деятельности, а также поддержка контактов с правоохранительными и государственными органами

- говорится в сообщении.

На Ровенщине разоблачен нелегальный цех по обработке янтаря: изъято "золотых" камней более чем на 2 млн гривен05.08.24, 15:51 • 13865 просмотров

В прокуратуре также сообщили, что с июня 2022 года по май 2024 года участники преступной группы при содействии должностного лица лесного хозяйства, нарушая требования законодательства о недрах, добыли более пяти тонн янтаря.

Отмечается, что добычей занимались как в пределах участков с разрешениями на геологическое изучение, так и вне их. В прокуратуре также напомнили, что согласно требованиям законодательства во время геологического изучения разрешается добыча не более 5 кг янтаря на 1 га месторождения.

После этого должны состояться утверждение запасов в Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и только тогда – получение разрешения на промышленную добычу.

Проведенные экспертизы подтвердили, что окружающей среде был нанесен ущерб в результате самовольного пользования недрами.

Шесть участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Дополнение

В Ровенской области во время 17 обысков, связанных с незаконной добычей и торговлей янтарем, правоохранители изъяли более 100 кг янтаря и соответствующее оборудование для его добычи.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Ровненская область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Brent
$63.93
Bitcoin
$110,820.00
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.52
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,663.06