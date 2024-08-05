Киев • УНН
В Ровенской области разоблачен незаконный бизнес по обработке и сбыту янтаря. Во время обысков изъято более 800 кг янтаря-сырца на сумму более 2 млн грн.
В Ровенской области несколько мужчин организовали незаконный бизнес на "солнечном" камне. Они занимались скупкой и переработкой в промышленных масштабах янтаря сомнительного происхождения с последующим сбытом уже готовых изделий. Во время обысков правоохранители изъяли янтаря на более чем 2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру региона.
Детали
1 августа правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, а также на территории строительного предприятия в Ровенском районе, где дельцы арендовали помещение. Как сообщается, во время обысков изъяли более 800 кг янтаря-сырца, галтированные элементы камней янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, кроме того, дома у одного из мужчин обнаружили еще и обустроенный цех с оборудованием для обработки "солнечных" камней.
Ориентировочная стоимость изъятого янтаря по ценам "черного рынка" превышает 2 млн грн.
Открыто уголовное производство по факту незаконного приобретения, хранения, переработки и сбыта янтаря (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины).
Сейчас в районный суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество, назначена геологическая экспертиза камней. Правоохранители устанавливают пути его происхождения, круг всех причастных лиц и другие обстоятельства уголовного правонарушения.
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