На Волыни в подпольном цехе обнаружили более 120 килограммов янтаря

Правоохранители обнаружили в Волынской области в Ковельском районе подпольный цех по обработке янтаря. Было изъято более 120 килограммов обработанного и необработанного камня, готовые изделия из него. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

В результате проведенных мероприятий в Ковельском районе правоохранители обнаружили незаконный цех, где находились станки, с помощью которых обрабатывали янтарь, и значительное количество сырья, - говорится в сообщении.

Детали

Всего было найдено и изъято более 120 килограммов обработанных и необработанных камней янтаря, готовые изделия из него, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Незаконная "янтарная схема" была обнаружена Межведомственной группой в составе оперативников Волынского пограничного отряда и следователей Нацполиции, при силовой поддержке специального подразделения Госпогранслужбы ДОЗОР.

Обыски в рамках дела проводили у жителей Волынской и Ровенской областей.

Как отметили в пограничной службе, все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение.

В отношении граждан, которые занимались незаконной добычей, переработкой и сбытом янтаря, в том числе за границу, было начато уголовное производство по ст. 240-1 УК Украины.

Напомним

В Ровенской области во время 17 обысков, связанных с незаконной добычей и торговлей янтарем, правоохранители изъяли более 100 кг янтаря и соответствующее оборудование для его добычи.

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