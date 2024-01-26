На Волині у підпільному цеху виявили понад 120 кілограмів бурштину

Правоохоронці виявили у Волинській області в Ковельському районі підпільний цех з обробки бурштину. Було вилучено понад 120 кілограмів обробленого та необробленого каміння, готові вироби з нього. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

У результаті проведених заходів в Ковельському районі правоохоронці виявили незаконний цех, де знаходилися станки, за допомогою яких обробляли бурштин, і значна кількість сировини, - йдеться у повідомленні.

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Загалом було знайдено та вилучено понад 120 кілограмів обробленого та необробленого каміння бурштину, готові вироби з нього, чорнові записи та інші речові докази.

Незаконна "бурштинова схема" була виявлена Міжвідомчою групою у складі оперативників Волинського прикордонного загону та слідчих Нацполіції, за силової підтримки спеціального підрозділу Держприкордонслужби ДОЗОР.

Обшуки в рамках справи проводили у жителів Волинської та Рівненської областей.

Як зазначили у прикордонній службі, усе вилучене направили на експертизу, за результатами якої буде ухвалено правове рішення.

Відносно громадян, які займалися незаконним видобуванням, переробленням та збутом бурштину, у тому числі за кордон, було розпочато кримінальне провадження за ст. 240-1 КК України.

Нагадаємо

У Рівненській області під час 17 обшуків, пов'язаних з незаконним видобутком та торгівлею бурштином, правоохоронці вилучили понад 100 кг бурштину та відповідне обладнання для його видобутку.

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