На Ровенщине разоблачили "теневого куратора" незаконной добычи янтаря на более чем 350 млн грн - Генпрокурор Кравченко

ukenru
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.7м/с
62%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Каролин Ливитт
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Словакия
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo15:55 • 5356 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 41407 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 39029 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 75217 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 50426 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм

На Ровенщине разоблачили "теневого куратора" незаконной добычи янтаря на более чем 350 млн грн - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 2716 просмотра

Предприниматель финансировал незаконную добычу более 5 тонн янтаря под видом геологических работ. Ущерб окружающей среде превысил 354 миллиона гривен.

В Ровенской области разоблачен "теневой куратор" схемы незаконной добычи янтаря на 354 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении предпринимателю, который обеспечивал финансирование и материально-техническую поддержку преступной организации по добыче янтаря 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, преступная организация под видом геологического изучения участков недр осуществляла незаконную добычу. Добытый янтарь в дальнейшем реализовывался без учета и уплаты налогов. 

С июня 2022 года по май 2024 года в Ровенской области незаконно добыто более 5 тонн янтаря. Ущерб окружающей среде превышает 354 млн грн. Предприниматель через подконтрольные компании обеспечивал преступную организацию техникой для добычи янтаря, в частности экскаваторами, мотопомпами и другим оборудованием 

- добавил Кравченко.

В течение длительного времени предприниматель, по словам Генпрокурора, также выполнял функции так называемого "теневого куратора" этой сферы в регионе. Использовал связи в правоохранительных органах, чтобы прикрывать незаконный бизнес и избегать его разоблачения.

Подозреваемому инкриминируется участие в преступной организации, которая занималась незаконной добычей янтаря (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 УК Украины). Кроме него участниками этого дела являются также другие 8 человек, которым инкриминируют создание, руководство и участие в преступной организации, а также незаконную добычу янтаря 

- отметил Кравченко.

Обвинительный акт в отношении последних направлен в суд. Следствие продолжается. Устанавливаются и другие причастные лица, резюмировал Генпрокурор.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Государственный бюджет
Ровненская область
Андрей Костин
Украина