На Ровенщине разоблачили "теневого куратора" незаконной добычи янтаря на более чем 350 млн грн - Генпрокурор Кравченко
Киев • УНН
Предприниматель финансировал незаконную добычу более 5 тонн янтаря под видом геологических работ. Ущерб окружающей среде превысил 354 миллиона гривен.
В Ровенской области разоблачен "теневой куратор" схемы незаконной добычи янтаря на 354 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении предпринимателю, который обеспечивал финансирование и материально-техническую поддержку преступной организации по добыче янтаря
По словам Генпрокурора, преступная организация под видом геологического изучения участков недр осуществляла незаконную добычу. Добытый янтарь в дальнейшем реализовывался без учета и уплаты налогов.
С июня 2022 года по май 2024 года в Ровенской области незаконно добыто более 5 тонн янтаря. Ущерб окружающей среде превышает 354 млн грн. Предприниматель через подконтрольные компании обеспечивал преступную организацию техникой для добычи янтаря, в частности экскаваторами, мотопомпами и другим оборудованием
В течение длительного времени предприниматель, по словам Генпрокурора, также выполнял функции так называемого "теневого куратора" этой сферы в регионе. Использовал связи в правоохранительных органах, чтобы прикрывать незаконный бизнес и избегать его разоблачения.
Подозреваемому инкриминируется участие в преступной организации, которая занималась незаконной добычей янтаря (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 УК Украины). Кроме него участниками этого дела являются также другие 8 человек, которым инкриминируют создание, руководство и участие в преступной организации, а также незаконную добычу янтаря
Обвинительный акт в отношении последних направлен в суд. Следствие продолжается. Устанавливаются и другие причастные лица, резюмировал Генпрокурор.