Французский певец Патрик Брюэль задержан по делу о сексуальном насилии

Французского певца и актера Патрика Брюэля задержали для допроса в рамках расследования дела о сексуальном насилии. 67-летнего артиста подозревают в сексуальном насилии, изнасиловании или попытке изнасилования. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, обвинения против Брюэля выдвинули 13 женщин. Следователи проверяют эпизоды, которые, по их словам, могли происходить в период с 1997 по 2019 год. Официальное расследование прокуратура начала в апреле этого года.

Ранее издание Mediapart сообщало о показаниях восьми женщин, обвинивших артиста в сексуальных домогательствах. Сам Брюэль отвергает все обвинения. Несмотря на расследование, он продолжал выступать, однако позже отменил все концерты до сентября.

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Патрик Брюэль является одним из самых известных исполнителей Франции. За свою карьеру он выпустил многочисленные музыкальные альбомы и сыграл в десятках кинофильмов. По информации The New York Times, решение об отмене выступлений было принято после того, как феминистские активистки сорвали театральную постановку с его участием.

Дело Брюэля стало очередным резонансным расследованием во французской культурной сфере на фоне усиления внимания к проблеме сексуального насилия. Ранее во Франции по подобным делам были осуждены актер Жерар Депардье и режиссер Кристоф Руджа.

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