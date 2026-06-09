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Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Украина боится откладывания вступления на фоне выборов во Франции. А у ЕС есть вопросы относительно темпов реформ.

Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС

Стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС "создает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами" накануне официального открытия на следующей неделе первого переговорного кластера, со ссылкой на утверждения дипломатов и чиновников ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Киев и Брюссель публично приветствовали вероятное начало официальных переговоров 15 июня как прорыв. Но Украина обеспокоена тем, что ее заявка может быть "припаркована" из-за политических вопросов, включая президентские выборы во Франции. Это может вытеснить расширение из повестки дня ЕС. Между тем Брюссель обеспокоен темпами реформ в Киеве", - говорится в публикации.

Документы для обсуждения, опубликованные Парижем и Берлином, в которых рекламируется "ассоциированное членство" для Киева и другие временные решения для государств-кандидатов, "действуют на нервы", пишет издание. "На практике Украине предлагают все, кроме самого членства", – сказал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

"Риск для Украины заключается в том, что она остается в боковой комнате - с некоторыми преимуществами интеграции с ЕС, но без четкого пути к полноценному членству. Киев не отвергает франко-германские идеи, но хочет более сильных гарантий относительно того, чем это закончится", по словам официальных лиц, проинформированных о переговорах.

Украина хочет открыть не один, а несколько переговорных кластеров до конца этого лета как сигнал своим политикам и избирателям, уставшим от войны, что членство в ЕС – это реальная перспектива, а не несбыточная мечта, указывает издание.

"Брюссель обеспокоен разочарованием как фактором риска для внутренних реформ Украины. Действительно, прогресс в принятии ключевых законов, необходимых для вступления в ЕС, замедлился в последние месяцы на фоне незаполненных мест в Раде, национальном парламенте, и опасений, что некоторые меры не получат большинства, если их вынесут на голосование", - сказано в публикации.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос посетила на этой неделе пострадавший от бомбардировок Киев с посланием "сохраняйте спокойствие и продолжайте", когда встретилась с вице-премьер-министром Юлией Свириденко и главами парламентских комитетов, ответственных за рассмотрение реформ, отмечает издание.

"В комнате чувствовалось, что обе стороны действительно начинают засучивать рукава и принимать гораздо более практическое участие в процессе вступления", – рассказал чиновник ЕС, сообщивший детали поездки Кос.

"Управление заявкой Киева на членство в ЕС – это деликатный танец для Брюсселя и столиц ЕС. Ставки высоки, а ошибки будут иметь болезненные последствия", - отмечается в публикации.

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС могут открыть уже 15 июня – еврокомиссар08.06.26, 17:29 • 3354 просмотра

Юлия Шрамко

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