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Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС могут открыть уже 15 июня – еврокомиссар

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС откроют 15 июня. Страны блока готовят механизм получения преимуществ членства до завершения процедур.

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС могут открыть уже 15 июня – еврокомиссар

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут открыть уже 15 июня. Европейская комиссия также рассчитывает на открытие еще пяти переговорных кластеров в июле, страны-члены ЕС обсуждают механизмы, которые позволят Украине получить часть преимуществ членства еще до завершения полноценного процесса вступления в блок. Об этом в Киеве заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН.

По ее словам, Европейская комиссия рассчитывает на быстрое продвижение переговорного процесса и открытие следующих переговорных направлений уже в ближайшее время.

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС планируют открыть уже 15 июня 

– заявила Кос.

Она выразила надежду, что еще пять переговорных кластеров удастся открыть уже в июле.

Кроме того, по словам еврокомиссара, страны-члены Европейского Союза сейчас обсуждают механизмы, которые позволят Украине получать отдельные преимущества, подобные тем, которые имеют государства-члены ЕС, еще до завершения полноценной процедуры вступления.

Сейчас государства-члены ЕС обсуждают, как Украина может получать преимущества, подобные странам-членам, еще до полноценного присоединения к Европейскому Союзу 

– отметила Кос.

Открытие переговорных кластеров является одним из ключевых этапов на пути Украины к членству в ЕС и предполагает начало детальных переговоров по отдельным направлениям европейского законодательства.

Украина поприветствовала решение по первому кластеру переговоров о вступлении в ЕС и отметила роль Венгрии04.06.26, 10:37 • 3775 просмотров

Напомним

3 июня председательство Кипра сообщило, что "начало подготовку к официальному открытию кластера 1 в переговорах о вступлении Украины и Молдовы".

"Это знаменует собой важную веху на их пути к европейской интеграции и является сильным сигналом единства и решимости ЕС. В ближайшие дни мы продолжим настойчиво работать над завершением обсуждений в Совете ЕС относительно официального открытия кластера", - указали в председательстве Кипра в X.

Председательство Кипра указало, что "руководствуясь подходом, основанным на заслугах, реализует расширение, которое является стратегическим приоритетом и одной из наиболее трансформационных политик Европейского Союза".

Это произошло на фоне того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поздно в среду объявил, что Будапешт достиг соглашения с Киевом, которое откроет путь для ЕС к началу переговоров о вступлении с Украиной.

Андрей Тимощенков

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