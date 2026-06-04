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Украина поприветствовала решение по первому кластеру переговоров о вступлении в ЕС и отметила роль Венгрии

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Кипр начал подготовку к открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС. Сибига отметил конструктивную роль Венгрии в процессе.

Украина поприветствовала решение по первому кластеру переговоров о вступлении в ЕС и отметила роль Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига сделал заявление "относительно решения об открытии кластера 1 переговоров о вступлении в ЕС", сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

Детали

"Благодарю Председательство Кипра за его лидерство в продвижении процесса вступления Украины в ЕС. Моя благодарность всем государствам-членам ЕС, Европейской комиссии и институтам ЕС за их непоколебимую поддержку. Я также ценю конструктивное взаимодействие со стороны Венгрии. Мы открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях – страницу, построенную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем. Украина движется вперед", - написал Сибига в X.

Дополнение

3 июня председательство Кипра сообщило, что "начало подготовку к официальному открытию кластера 1 в переговорах о вступлении Украины и Молдовы".

"Это знаменует собой важную веху на их пути к европейской интеграции и является сильным сигналом единства и решимости ЕС. В ближайшие дни мы продолжим настойчиво работать над завершением обсуждений в Совете ЕС относительно официального открытия кластера", - указали в председательстве Кипра в X.

Председательство Кипра указало, что "руководствуясь подходом, основанным на заслугах, реализует расширение, которое является стратегическим приоритетом и одной из наиболее трансформационных политик Европейского Союза".

В ЕС запускают процесс открытия первого переговорного кластера для Украины - Politico04.06.26, 09:33 • 1344 просмотра

Это произошло на фоне того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поздно в среду объявил, что Будапешт достиг соглашения с Киевом, которое откроет путь для ЕС к началу переговоров о вступлении с Украиной.

Венгрия отменила 17-месячное вето на заявку Украины на членство в ЕС - FT04.06.26, 08:59 • 1648 просмотров

Юлия Шрамко

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