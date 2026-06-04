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В ЕС запускают процесс открытия первого переговорного кластера для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Послы ЕС начали процесс открытия первого переговорного кластера для Украины. Межправительственные конференции в Люксембурге запланированы на 15 июня.

В ЕС запускают процесс открытия первого переговорного кластера для Украины - Politico

Встреча послов стран ЕС в Брюсселе положила начало процессу открытия первого переговорного кластера в переговорах о вступлении с Украиной и Молдовой, решения должны официально утвердить на следующей неделе, а межправительственные конференции для продвижения к следующему этапу ожидаются 15 июня в Люксембурге, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Прорыв, пишет издание, произошел после того, как правительства ЕС в среду начали формально продвигать заявки Украины и Молдовы на членство в ЕС. 

Это произошло на фоне того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поздно в среду объявил, что Будапешт достиг соглашения с Киевом, которое откроет путь для ЕС к началу переговоров о вступлении с Украиной.

Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр03.06.26, 21:20 • 25247 просмотров

Представитель председательства Кипра в Совете ЕС назвал шаг послов ЕС "значительной вехой" на "пути европейской интеграции" двух стран. Представитель заявил, что это демонстрация приверженности блока расширению, которая "посылает мощный сигнал единства и решимости".

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти поприветствовала решение послов продвинуть переговоры о вступлении в ЕС, назвав этот шаг "исторической вехой". Макэнти сказала, что Украина и Молдова продемонстрировали приверженность демократии, верховенству права и реформам "в чрезвычайных обстоятельствах".

"Общая позиция ЕС по этому кластеру, вероятно, будет официально одобрена на следующей неделе, что откроет путь для отдельных межправительственных конференций с Украиной и Молдовой 15 июня в Люксембурге, где переговоры о вступлении могут официально перейти к следующему этапу", - говорится в публикации.

Открытие кластеров требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС.

Венгрия отменила 17-месячное вето на заявку Украины на членство в ЕС - FT04.06.26, 08:59 • 1534 просмотра

Юлия Шрамко

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