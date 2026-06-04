Венгрия отменила 17-месячное вето на заявку Украины на членство в ЕС - FT

Венгрия отменила 17-месячное вето на продвижение Украины во вступлении в ЕС, на фоне того, как новое правительство в Будапеште сигнализировало, что позволит начать официальные переговоры о вступлении для Украины и соседней Молдовы, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов на вступление в ЕС в июне 2022 года, а заявки двух стран были "объединены". В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры по согласованию национального законодательства со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Решение преемника Орбана Петера Мадьяра, принятое прошлым вечером, открывает путь для начала переговоров для обеих стран 15 июня. Это позволит им начать приведение своего законодательства в соответствие со стандартами ЕС в первом так называемом кластере из шести из "изнурительных" 33 политических сфер, известных как разделы о вступлении.

В заявлении Мадьяр заявил, что Будапешт поддержит процесс членства Украины в обмен на "всеобъемлющее соглашение с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства".

Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр

Это соглашение стало результатом недель интенсивных переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем, а также дипломатического давления со стороны других государств ЕС на Мадьяра, чтобы тот продемонстрировал разрыв с режимом Орбана.

"Это важное решение официально начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы является историческим моментом как для стран-кандидатов, так и для ЕС", – сказала Марилена Рауна, заместитель министра по вопросам Европы Кипра, который председательствует в блоке. Рауна добавила, что Кипр "усердно и инклюзивно работал со всеми государствами-членами, чтобы обеспечить ощутимый прогресс".

Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения, на прошлой неделе заявила FT, что ожидает, что Венгрия позволит открыть первый кластер в этом месяце, а остальные – в июле, ссылаясь на "изменившийся нарратив".

Накануне вчерашнего решения обе страны в течение последнего года неформально сотрудничали с Брюсселем, чтобы принять законодательство, необходимое для предварительного завершения разделов.

Смена курса Венгрии произошла вчера вечером после завершения встречи послов ЕС в Брюсселе, что повлекло за собой стремительную работу по техническим вопросам, необходимым для подготовки официального открытия первого кластера через 11 дней.

"Мы так долго ждали, а теперь история разворачивается невероятно быстро", – сказал один европейский дипломат, принимавший участие в переговорах.