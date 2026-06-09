Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым

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Многие водители и пассажиры воспринимают ремень безопасности как формальность. Хотя его использование регулируется правилами дорожного движения. За поездку без пристегнутого ремня безопасности можно получить штраф, причем ответственность предусмотрена не только для водителя, но и для пассажиров. УНН рассказывает, какие правила действуют в Украине, кого могут оштрафовать и почему ремни безопасности остаются одним из самых эффективных средств защиты во время ДТП.

Какие правила относительно ремней безопасности действуют в Украине

Согласно пункту 2.3 Правил дорожного движения, для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан, среди прочего, на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Существует исключение, согласно которому разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Такая обязанность также распространяется на пассажиров. В частности, пункт 5.2 ПДД гласит, что пассажир должен во время передвижения на транспортном средстве пользоваться средствами пассивной безопасности (подголовниками, ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией) (кроме пассажиров с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности), а на мотоцикле и мопеде - в застегнутом мотошлеме.

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Какой штраф за непристегнутый ремень безопасности

Согласно ч. 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.

Также, если произошло ДТП, и водитель был не пристегнут, то штраф составит от 2400 до 8500 гривен.

Согласно законодательству, штрафы накладываются также непосредственно и на пассажиров, нарушивших правила. Стоит отметить, что на водителя, ответственного за безопасность поездки, тоже могут наложить штраф за пассажиров. Поэтому каждому придется заплатить по 510 гривен в госбюджет.

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Правила использования ремней в такси

До сих пор бытует мнение, что в такси можно не пристегиваться. Но оно не соответствует действительности. В связи с нововведениями от 2020 года, использовать ремни безопасности во время езды должны все участники дорожного движения, за исключением отдельных случаев с инвалидностью и выполнением специальных задач.

Ранее пункт 2.3 ПДД гласил, что "разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых мешают пользованию ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси".

Однако в 2020 году эта норма была изменена.

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Почему ремни безопасности важны для защиты во время ДТП

Некоторые водители, управляя автомобилем, не используют ремни безопасности, считая, что подушки безопасности защитят их. Однако ремни важны, ведь они удерживают водителя и пассажиров на месте, что снижает риск травм во время аварии.

В частности:

использование ремней безопасности уменьшает риск удара об элементы автомобиля при столкновении, что является причиной самых тяжелых травм;

ремни безопасности помогают эффективно сработать подушкам безопасности;

ремни безопасности снижают возможность травмировать других пассажиров. В частности, это касается лиц на заднем сиденье, которые могут нанести вред тем, кто сидит впереди;

ремни безопасности не позволяют быть выброшенным из авто или получить дополнительные повреждения в случае опрокидывания.

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