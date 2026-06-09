Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым

$44.510.1551.350.28
ukenru
Эксклюзив
14:21 • 2762 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
13:47 • 4476 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
13:40 • 5898 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
11:18 • 10554 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
10:55 • 15856 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
10:37 • 18898 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
09:53 • 19040 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
9 июня, 07:03 • 18509 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
8 июня, 15:13 • 70087 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины
8 июня, 13:49 • 79719 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
56%
748мм
Популярные новости
БЭБ пыталось солгать налоговому комитету Рады о своих достижениях в возврате средств в бюджетVideo9 июня, 08:48 • 24517 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo10:13 • 12210 просмотра
Когда ребенку нужна помощь детского психолога и как выбрать специалиста11:41 • 11171 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto12:07 • 10341 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым13:38 • 4942 просмотра
публикации
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
Эксклюзив
14:21 • 2786 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым13:38 • 5040 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto12:07 • 10377 просмотра
Когда ребенку нужна помощь детского психолога и как выбрать специалиста11:41 • 11207 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo10:37 • 18901 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Александр Сырский
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Таллинн
Крым
Реклама
УНН Lite
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo13:09 • 3282 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo10:13 • 12245 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 55651 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 126140 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 167453 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social

Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым

Киев • УНН

 • 5040 просмотра

В Украине за непристегнутый ремень штрафуют водителей и пассажиров на 510 гривен. В случае ДТП сумма наказания возрастает до 8500 гривен даже в такси.

Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым
Фото: pixabay

Многие водители и пассажиры воспринимают ремень безопасности как формальность. Хотя его использование регулируется правилами дорожного движения. За поездку без пристегнутого ремня безопасности можно получить штраф, причем ответственность предусмотрена не только для водителя, но и для пассажиров. УНН рассказывает, какие правила действуют в Украине, кого могут оштрафовать и почему ремни безопасности остаются одним из самых эффективных средств защиты во время ДТП.

Какие правила относительно ремней безопасности действуют в Украине

Согласно пункту 2.3 Правил дорожного движения, для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан, среди прочего, на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. 

Существует исключение, согласно которому разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Такая обязанность также распространяется на пассажиров. В частности, пункт 5.2 ПДД гласит, что пассажир должен во время передвижения на транспортном средстве пользоваться средствами пассивной безопасности (подголовниками, ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией) (кроме пассажиров с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности), а на мотоцикле и мопеде - в застегнутом мотошлеме.

Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в Украине03.06.2026, 18:56 • 86801 просмотр

Какой штраф за непристегнутый ремень безопасности

Согласно ч. 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен.

Также, если произошло ДТП, и водитель был не пристегнут, то штраф составит от 2400 до 8500 гривен.

Согласно законодательству, штрафы накладываются также непосредственно и на пассажиров, нарушивших правила. Стоит отметить, что на водителя, ответственного за безопасность поездки, тоже могут наложить штраф за пассажиров. Поэтому каждому придется заплатить по 510 гривен в госбюджет.

В Украине могут вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД: зарегистрирован законопроект21.10.2025, 19:22 • 4005 просмотров

Правила использования ремней в такси

До сих пор бытует мнение, что в такси можно не пристегиваться. Но оно не соответствует действительности. В связи с нововведениями от 2020 года, использовать ремни безопасности во время езды должны все участники дорожного движения, за исключением отдельных случаев с инвалидностью и выполнением специальных задач.

Ранее пункт 2.3 ПДД гласил, что "разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем ученик, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых мешают пользованию ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси".

Однако в 2020 году эта норма была изменена.

В Украине предлагают определить новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов02.06.2026, 15:29 • 3831 просмотр

Почему ремни безопасности важны для защиты во время ДТП

Некоторые водители, управляя автомобилем, не используют ремни безопасности, считая, что подушки безопасности защитят их. Однако ремни важны, ведь они удерживают водителя и пассажиров на месте, что снижает риск травм во время аварии.

В частности:

  • использование ремней безопасности уменьшает риск удара об элементы автомобиля при столкновении, что является причиной самых тяжелых травм;
    • ремни безопасности помогают эффективно сработать подушкам безопасности;
      • ремни безопасности снижают возможность травмировать других пассажиров. В частности, это касается лиц на заднем сиденье, которые могут нанести вред тем, кто сидит впереди;
        • ремни безопасности не позволяют быть выброшенным из авто или получить дополнительные повреждения в случае опрокидывания.

          Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15.12.2025, 15:34 • 82554 просмотра

          Павел Башинский

          ОбществопубликацииАвто
          Законы
          Государственный бюджет
          Дорожно-транспортное происшествие
          Украина