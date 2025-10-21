$41.760.03
В Украине могут вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД: зарегистрирован законопроект

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году. Водители будут получать от 1 до 5 баллов за нарушение, а накопление 15 баллов (10 для новых водителей) приведет к временной остановке действия удостоверения.

В Украине могут вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД: зарегистрирован законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, которым предлагается вернуть в Украине штрафные баллы для водителей за нарушение различного рода правил дорожного движения (ПДД), которые были отменены в 2020 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №14133.

Детали

Сегодня, 21 октября, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №14133 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины относительно повышения безопасности дорожного движения путем введения системы штрафных баллов".

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады, однако, по словам одного из авторов, документ предусматривает ввести новый вид взыскания для водителей - штрафные баллы.

Водители, нарушающие правила дорожного движения, будут получать от 1 до 5 баллов (в зависимости от тяжести правонарушения).

Если за год водитель набирает 15 баллов (или 10, если удостоверение получено менее года назад) - действие его удостоверения будет временно приостановлено.

Чтобы вернуть право на управление, нужно будет повторно пройти обучение и сдать экзамен.

Все данные о баллах будут вноситься в Реестр административных правонарушений и отображаться в "Дії".

Дополнение

Стоит отметить, что введение штрафных баллов в Украине вовсе не является нововведением, ведь они были введены в 2015 году.

Тогда, согласно законодательству, каждому гражданину, имеющему право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, совершившего правонарушение, вычиталось определенное количество баллов.

Уже в 2020 году данная санкция была отменена, когда депутаты приняли законопроект №2809, которым из законодательства было исключено понятие "штрафные баллы" из перечня наказаний за нарушение ПДД.

Однако, в январе 2022 года в Верховную Раду был подан законопроект, которым предлагается вернуть штрафные баллы для водителей за нарушение различного рода правил дорожного движения.

Предполагается, что нарушения ПДД будут оцениваться в диапазоне от одного до пяти штрафных баллов:

  • 1 балл – непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла;
    • 2 балла – превышение скорости на 20 км/ч, нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции, использование за рулем мобильного телефона;
      • 3 балла – нарушение правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта, непредоставление проезда скорой, пожарным, а также полицейским машинам, превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте;
        • 5 баллов – превышение установленной скорости более чем на 50 км/ч, создание аварийной ситуации, бегство с места ДТП.

          Отмечается, что в случае начисления водителю двенадцати и более штрафных баллов, а водителю, которому водительское удостоверение выдано впервые – восьми и более штрафных баллов, сотрудники Нацполиции могут вынести решение о временном изъятии водительского удостоверения.

          Приостановление действия прав водитель может обжаловать в суде, но во время рассмотрения дела водитель ездить все равно не сможет.

          Если же суд принял решение о приостановлении действия водительского удостоверения, то водитель должен будет заново пройти теоретический и практический курс обучения в автошколе.

          Штрафные баллы водителя будут обнуляться через один год (365 дней) со дня их начисления.

          Документ уже почти три года "лежит" в парламенте без движения.

          Напомним

          В Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект, которым предлагается существенно увеличить ответственность за превышение скорости водителями. В частности, штрафы могут достигать до 3,4 тыс. гривен.

          Павел Башинский

          ОбществоПолитика
          Дорожно-транспортное происшествие
          Национальная полиция Украины
          Верховная Рада
          Украина