В Україні можуть повернути штрафні бали за порушення ПДР: зареєстровано законопроєкт

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, що пропонує відновити систему штрафних балів для водіїв за порушення ПДР, скасовану у 2020 році. Водії отримуватимуть від 1 до 5 балів за порушення, а накопичення 15 балів (10 для нових водіїв) призведе до тимчасової зупинки дії посвідчення.

В Україні можуть повернути штрафні бали за порушення ПДР: зареєстровано законопроєкт

Група народних депутатів зареєстрували законопроєкт, яким пропонують повернути в Україні штрафні бали для водіїв за порушення різного роду правил дорожнього руху (ПДР), які були скасовані у 2020 році. Про це пише УНН з посиланням на проєкт закону №14133.

Деталі

Сьогодні, 21 жовтня, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №14133 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо підвищення безпеки дорожнього руху шляхом запровадження системи штрафних балів".

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті Ради, однак, за словами одного із авторів, документ передбачає ввести новий вид стягнення для водіїв - штрафні бали.

Водії, які порушують правила дорожнього руху, отримуватимуть від 1 до 5 балів (залежно від тяжкості правопорушення).

Якщо за рік водій набирає 15 балів (або 10, якщо посвідчення отримано менше року тому) - дію його посвідчення буде тимчасово зупинено.

Щоб повернути право на керування, потрібно буде повторно пройти навчання та скласти іспит.

Усі дані про бали вноситимуться до Реєстру адміністративних правопорушень і відображатимуться в "Дії".

Доповнення

Варто зазначити, що введення штрафних балів в Україні зовсім не є нововведенням, адже вони були введені у 2015 році.

Тоді, відповідно до законодавства, кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховувалася певна кількість балів.

Вже у 2020 році дана санкція була скасована, коли депутати ухвалили законопроєкт №2809, яким із законодавства було виключено поняття "штрафні бали" з переліку покарань за порушення ПДР.

Однак, у січні 2022 року у Верховну Раду було подано законопроєкт, яким пропонується повернути штрафні бали для водіїв за порушення різного роду правил дорожнього руху.

Передбачається, що порушення ПДР будуть оцінюватися в діапазоні від одного до п'яти штрафних балів:

  • 1 бал – непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;
    • 2 бали – перевищення швидкості на 20 км/год, порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок громадського транспорту, недотримання дистанції, використання за кермом мобільного телефону;
      • 3 бали – порушення правил руху і зупинки на смузі для громадського транспорту, ненадання проїзду швидкій, пожежним, а також поліцейським машинам, перевищення кількості пасажирів у маршрутному транспорті;
        • 5 балів – перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км/год, створення аварійної ситуації, втеча з місця ДТП.

          Відзначається, що в разі нарахування водієві дванадцяти і більше штрафних балів, а водієві, якому посвідчення водія видано вперше – восьми і більше штрафних балів, співробітники Нацполіції можуть винести рішення про тимчасове вилучення водійського посвідчення.

          Призупинення дії прав водій може оскаржити в суді, але під час розгляду справи водій їздити все одно не зможе.

          Якщо ж суд прийняв рішення про призупинення дії водійського посвідчення, то водій повинен буде заново пройти теоретичний і практичний курс навчання в автошколі.

          Штрафні бали водія будуть обнулятися через один рік (365 днів) з дня їх нарахування.

          Документ вже майже три роки "лежить" у парламенті без руху.

          Нагадаємо

          У Верховній Раді група нардепів зареєструвала законопроєкт, за яким пропонується суттєво збільшити відповідальність за перевищення швидкості водіями. Зокрема, штрафи можуть сягати до 3,4 тис. гривень.

          Павло Башинський

