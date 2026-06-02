Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человек
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВД
Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58
Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
"Буковина" — чемпион, "Черноморец" возвращается в УПЛ, "Ворскла" исчезает с футбольной карты — итоги Первой лиги
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина Билык
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом Бондом
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения
В Украине предлагают определить новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов

Киев • УНН

 • 296 просмотра

В Раде предлагают новые правила для электросамокатов с обязательными шлемами. За нарушения грозят штрафы до 17 тысяч гривен и конфискация.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроекты, которыми предлагает определить новые правила для пользователей малого электротранспорта, а также установить ответственность за нарушение этих правил. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроекты №15283 и №15284.

Детали

Законопроект №15284 "Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине" устанавливает правила использования малого электротранспорта.

В частности, согласно документу, планируется определить понятие "малый электротранспорт", к которому относятся одно-, двух- или трехколесные механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью электрического двигателя (электрические самокаты, моноколеса, электрические велосипеды, сигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), которые могут развивать скорость более 10 км/ч.

Особенности управления малым электротранспортом

Отмечается, что планируется разрешить передвигаться на малом электротранспорте по специально оборудованным велодорожкам, по правой крайней части пешеходных зон, тротуаров, зон отдыха, где движутся пешеходы, как можно правее таких объектов, с обязательным предоставлением преимущества в движении пешеходам и максимальным вниманием к передвижению пешеходов.

Малому электротранспорту будет разрешено передвигаться в пределах проезжей части автомобильной дороги исключительно по специально оборудованным велодорожкам, однако им будет запрещено выезжать на проезжую часть автомобильной дороги, на которой не оборудована специальная велодорожка.

Также планируется установить запрет передвигаться на малом электротранспорте по пешеходным переходам.

Лицо, управляющее малым электротранспортом, должно при приближении к пешеходному переходу сойти с такого электротранспорта и перевести или перенести соответствующий электротранспорт по пешеходному переходу с соблюдением правил дорожного движения

- говорится в проекте закона.

С какой скоростью будет разрешено движение на малом электротранспорте

Скорость малого электротранспорта при движении по специально оборудованной велодорожке, которая является элементом проезжей части автомобильной дороги, а также по специально оборудованной велодорожке не может превышать 50 км/ч.

Скорость движения по специально оборудованной велодорожке, которая не является элементом проезжей части автомобильной дороги и граничит с пешеходными зонами, тротуарами, зонами отдыха, где движутся пешеходы, не может превышать 10 км/ч.

Ограничения на использование малого электротранспорта

Документ устанавливает, что пользователи малого электротранспорта при движении должны быть одеты в шлем, а при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны надевать световозвращающие жилеты или закреплять на верхней одежде световозвращающие элементы.

Планируется установить запрет на управление малым электротранспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Кроме того, планируется установить запрет на управление малым электротранспортом по проезжей части лицам, не достигшим 16 лет, а также установить запрет на передвижение более одного человека на указанном транспорте.

Также документ предусматривает установить, что компании, предоставляющие в аренду малый электротранспорт, должны обеспечить программные или механические ограничения скорости для указанного транспорта.

Ответственность пользователей малого электротранспорта

Законопроект №15283 устанавливает ответственность за нарушение правил пользования малым электротранспортом, дополнив Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 126-1 "Нарушение требований по использованию малого электротранспорта".

В частности, за первое нарушение предполагается установить штраф в размере 1700 гривен.

За второе - штраф в размере 3400 гривен с конфискацией такого транспорта.

За третье и каждое последующее - штраф в размере 17 тыс. гривен и исправительные работы на срок один месяц с конфискацией соответствующего малого электротранспорта.

Также предлагается изменить штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.

В частности, предлагается установить, что за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения - влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Сейчас за такое нарушение предусматривается штраф в размере 51 гривны.

За нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных, - штраф в размере 510 гривен. Сейчас штраф - 85 гривен.

Также за вышеуказанные действия, совершенные в состоянии опьянения, предлагается установить штраф в размере 255 гривен, вместо нынешних 136 гривен.

Павел Башинский

