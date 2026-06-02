В Украине предлагают определить новые правила и ответственность для пользователей электросамокатов

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроекты, которыми предлагает определить новые правила для пользователей малого электротранспорта, а также установить ответственность за нарушение этих правил. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроекты №15283 и №15284.

Детали

Законопроект №15284 "Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине" устанавливает правила использования малого электротранспорта.

В частности, согласно документу, планируется определить понятие "малый электротранспорт", к которому относятся одно-, двух- или трехколесные механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью электрического двигателя (электрические самокаты, моноколеса, электрические велосипеды, сигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), которые могут развивать скорость более 10 км/ч.

Особенности управления малым электротранспортом

Отмечается, что планируется разрешить передвигаться на малом электротранспорте по специально оборудованным велодорожкам, по правой крайней части пешеходных зон, тротуаров, зон отдыха, где движутся пешеходы, как можно правее таких объектов, с обязательным предоставлением преимущества в движении пешеходам и максимальным вниманием к передвижению пешеходов.

Малому электротранспорту будет разрешено передвигаться в пределах проезжей части автомобильной дороги исключительно по специально оборудованным велодорожкам, однако им будет запрещено выезжать на проезжую часть автомобильной дороги, на которой не оборудована специальная велодорожка.

Также планируется установить запрет передвигаться на малом электротранспорте по пешеходным переходам.

Лицо, управляющее малым электротранспортом, должно при приближении к пешеходному переходу сойти с такого электротранспорта и перевести или перенести соответствующий электротранспорт по пешеходному переходу с соблюдением правил дорожного движения - говорится в проекте закона.

Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям

С какой скоростью будет разрешено движение на малом электротранспорте

Скорость малого электротранспорта при движении по специально оборудованной велодорожке, которая является элементом проезжей части автомобильной дороги, а также по специально оборудованной велодорожке не может превышать 50 км/ч.

Скорость движения по специально оборудованной велодорожке, которая не является элементом проезжей части автомобильной дороги и граничит с пешеходными зонами, тротуарами, зонами отдыха, где движутся пешеходы, не может превышать 10 км/ч.

Ограничения на использование малого электротранспорта

Документ устанавливает, что пользователи малого электротранспорта при движении должны быть одеты в шлем, а при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны надевать световозвращающие жилеты или закреплять на верхней одежде световозвращающие элементы.

Планируется установить запрет на управление малым электротранспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

В Киевской области легковушка сбила электросамокат, погиб 10-летний мальчик

Кроме того, планируется установить запрет на управление малым электротранспортом по проезжей части лицам, не достигшим 16 лет, а также установить запрет на передвижение более одного человека на указанном транспорте.

Также документ предусматривает установить, что компании, предоставляющие в аренду малый электротранспорт, должны обеспечить программные или механические ограничения скорости для указанного транспорта.

Ответственность пользователей малого электротранспорта

Законопроект №15283 устанавливает ответственность за нарушение правил пользования малым электротранспортом, дополнив Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 126-1 "Нарушение требований по использованию малого электротранспорта".

В частности, за первое нарушение предполагается установить штраф в размере 1700 гривен.

За второе - штраф в размере 3400 гривен с конфискацией такого транспорта.

За третье и каждое последующее - штраф в размере 17 тыс. гривен и исправительные работы на срок один месяц с конфискацией соответствующего малого электротранспорта.

Также предлагается изменить штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.

В частности, предлагается установить, что за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения - влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Сейчас за такое нарушение предусматривается штраф в размере 51 гривны.

За нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных, - штраф в размере 510 гривен. Сейчас штраф - 85 гривен.

Также за вышеуказанные действия, совершенные в состоянии опьянения, предлагается установить штраф в размере 255 гривен, вместо нынешних 136 гривен.

Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена