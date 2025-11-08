ukenru
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена

Киев • УНН

 • 10085 просмотра

В Украине управление электросамокатом и велосипедом в нетрезвом виде приравнено к вождению автомобиля в нетрезвом состоянии. Штраф составляет 17 тысяч гривен и лишение права управления, даже для подростков.

Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена

В Украине электросамокаты и велосипеды официально приравнены к транспортным средствам, поэтому управление ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения карается так же строго, как и для водителей автомобилей. Судебная практика показывает: пьяных водителей электросамокатов штрафуют на 17 тысяч гривен и лишают права управления, а ответственность распространяется даже на подростков. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат юридической компании "Winner" Игорь Ясько.

Детали

В Украине за последний год судебная и полицейская практика в сфере электросамокатов и велосипедов коренным образом изменилась: теперь последствия управления этим транспортом в состоянии опьянения могут быть такими же суровыми, как и для водителей автомобилей.

Например, во Львове студента оштрафовали и лишили водительского удостоверения за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

В материалах дела указывается, что студент управлял электросамокатом "Bolt В2226" с признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя из полости рта, поведение, не соответствующее обстановке, нарушение координации движений). От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке отказался, что было зафиксировано на нагрудный видеорегистратор, чем нарушил п. 2.5 ПДД Украины, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 130 КУоАП.

В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами31.03.23, 18:44 • 734417 просмотров

Также в Киеве женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала посреди дороги. Обошлось без травм, но на женщину наложили немалый штраф. 

Патрульные, которые были рядом с инцидентом, подошли, чтобы убедиться, не нужна ли женщине помощь, и обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Женщине выписали штраф в размере 17000 гривен и лишили права управления транспортными средствами сроком на год.

В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката: теперь заплатит 17 тысяч штрафа28.04.25, 00:58 • 18620 просмотров

Так могут ли электросамокаты считаться транспортными средствами?

Электросамокаты признаются транспортными средствами в соответствии с обновленным законодательством. Под определение попадают все электрические устройства на колесах, мощностью до 1000 Вт и максимальной скоростью до 25 км/ч. Это означает, что на водителей электросамокатов распространяется целый ряд ПДД и ответственности, как и для обычных транспортных средств

- говорит Ясько.

Так, например, Ивано-Франковский городской суд закрыл дело против жителя Прикарпатья, которого полиция оштрафовала за управление электросамокатом в состоянии опьянения.

Суд признал, что самокат не является транспортным средством, поэтому его водитель не подпадает под действие статьи, предусматривающей наказание за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

В Ровно самокат сбил пенсионера: полиция разыскивает водителя 22.04.25, 19:08 • 7845 просмотров

В материалах дела нет никаких идентификационных признаков электросамоката. Защитник указал, что его модель аналогична модели самоката Kugoo M4, который имеет мотор с мощностью электродвигателя 0,5 кВт. Это указывает на то, что электросамокат Bolt не относится к механическому транспортному средству

- говорится в решении суда.

По словам Ясько, полиция имеет полное право останавливать водителей электросамокатов, которые движутся по дорогам общего пользования. Водители этих персональных электротранспортных средств обязаны соблюдать требования ПДД (в частности, не перевозить пассажиров, не ездить в состоянии опьянения, не выезжать на тротуары), а их игнорирование - формальное основание для остановки и проверки на состояние опьянения.

Может ли считаться велосипед транспортным средством? Какова ответственность за управление в состоянии опьянения?

Велосипед однозначно является транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения Украины. Велосипедист, находящийся в состоянии алкогольного/наркотического опьянения на дороге общего пользования, подлежит административной ответственности

- объясняет адвокат.

Он отмечает, за первое нарушение предусматривается штраф в размере 680 гривен. Если создана аварийная ситуация - штраф 850 гривен или общественные работы. 

Для водителей электросамокатов (как и автомобилистов) по ст. 130 КУоАП - 17 000 гривен штрафа и лишение права управления всех ТС на год (даже если удостоверения нет, но есть решение суда).

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий23.05.25, 10:04 • 516344 просмотра

Ответственность несовершеннолетних водителей в состоянии опьянения

Ясько отмечает, если подросток (до 18 лет) управляет электросамокатом или велосипедом в состоянии опьянения на проезжей части, к нему применяются две модели ответственности:

  • до 16 лет: ответственность несут родители или опекуны - ст. 184 КУоАП (нарушение по воспитанию, штраф до 1700 гривен);
    • 16-18 лет: подросток несет административную ответственность самостоятельно. 

      Суд (как и в случае со взрослыми) может оштрафовать несовершеннолетнего и даже временно ограничить право управления. Если же водительское удостоверение еще не получено, такое право на будущее может быть ограничено, а данные о правонарушении зафиксированы в судебном реестре

      - добавляет адвокат.

      Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах27.10.25, 16:25 • 70213 просмотров

      Судебная практика

      Судебная практика уже подтверждает: электросамокат - полноценный участник дорожного движения. Во Львове и других городах неоднократно штрафовали и лишали права управления студентов, которые попадали под действие ст. 130 КУоАП.

      Велосипедист в состоянии опьянения так же подлежит штрафу. Деятельность полиции вполне законна в отношении остановки, проверки и привлечения к ответственности всех участников движения - как взрослых, так и подростков, нарушающих ПДД и находящихся в состоянии опьянения.

      Электросамокат и велосипед - это полноценное транспортное средство в понимании ПДД, а нарушение правил или управление в состоянии опьянения влечет административную (а для подростков в части - и родительскую) ответственность наравне с автомобилистами. Полиция имеет право останавливать, проверять и штрафовать таких водителей по всем правилам закона

      - резюмирует Ясько.

      В Финляндии детям до 15 лет запретят управлять электросамокатами14.06.25, 13:38 • 5119 просмотров

      Павел Башинский

