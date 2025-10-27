Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах

Всего за девять месяцев 2025 года правоохранители зарегистрировали 1243 правонарушения за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что уже на 22 правонарушения больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Львовской и Сумской областях, а в суд передано уже более 400 производств. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в период с января по сентябрь 2025 года в Украине было зарегистрировано 1243 уголовных правонарушения по статье 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Было закрыто 526 производств и 403 передано в суд. Больше всего правонарушений было зафиксировано в Днепропетровской (136), Львовской (89) и Сумской (77) областях.

В 2024 году по указанной статье было зарегистрировано 1718 правонарушений, 747 дел было закрыто и 599 передано в суд. В прошлом году лидерами среди областей по совершению указанных правонарушений были Волынская (115), Днепропетровская (169), Львовская (134) области.

Кроме того, в прошлом году за период январь-сентябрь по указанной статье было зарегистрировано 1221 правонарушение, 482 закрыто и 385 направлено в суд.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что за 9 месяцев этого года по статье 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины было зарегистрировано 52 правонарушения. За аналогичный период 2024 года - 46 правонарушений, а всего за 2024 год - 57.

В этом году было закрыто 3 дела, а 12 - передано в суд.

За указанный период 2024 года было закрыто 8 дел, а 12 передано в суд. Всего за 2024 год было закрыто 12 дел, а 15 - передано в суд.

Кроме того, по статье 276-1 (осуществление профессиональной деятельности членом экипажа или обслуживание воздушного движения диспетчером управления воздушным движением (диспетчером службы движения) в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или психотропных веществ) в течение трех последних лет не было зафиксировано ни одного правонарушения.

