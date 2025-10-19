Пьяный водитель стал причиной смертельного ДТП под Одессой: погибла 67-летняя женщина - Нацполиция
Киев • УНН
В Беляевке 44-летний водитель Skoda в нетрезвом состоянии выехал на обочину, сбил 67-летнюю женщину и врезался в ограждение. Потерпевшая погибла на месте, водитель задержан.
В городе Беляевка Одесского района произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла пешеходка. Как сообщили в полиции Одесской области, авария произошла 19 октября около 9:00 утра, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Skoda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 67-летнюю женщину, после чего въехал в придорожное ограждение – автомобиль перевернулся.
Потерпевшая, к сожалению, погибла. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был пьян
На месте работали следственно-оперативная группа, патрульная полиция и эксперты-криминалисты, которые задокументировали все обстоятельства происшествия.
Уголовное производство
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего".
На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: пострадали по меньшей мере восемь человек17.10.25, 17:10 • 3051 просмотр
Это преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортом на такой же срок.
Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить полные обстоятельства трагедии.
Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось17.10.25, 10:36 • 12461 просмотр