Пьяный водитель стал причиной смертельного ДТП под Одессой: погибла 67-летняя женщина - Нацполиция

$41.640.00
48.520.00
ukenru
14:19 • 1214 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
09:24 • 10003 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 19162 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 35725 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 49882 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46145 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45693 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53057 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71929 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48497 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
85%
748мм
Популярные новости
БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс19 октября, 05:33 • 12120 просмотра
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP19 октября, 06:30 • 17503 просмотра
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt19 октября, 08:15 • 4774 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 20034 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo13:06 • 5818 просмотра
публикации
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 20099 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 107038 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 128798 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 152424 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 116658 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Блогеры
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 25311 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 31861 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 48771 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 52217 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 79687 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Грибы

Пьяный водитель стал причиной смертельного ДТП под Одессой: погибла 67-летняя женщина - Нацполиция

Киев • УНН

 • 858 просмотра

В Беляевке 44-летний водитель Skoda в нетрезвом состоянии выехал на обочину, сбил 67-летнюю женщину и врезался в ограждение. Потерпевшая погибла на месте, водитель задержан.

Пьяный водитель стал причиной смертельного ДТП под Одессой: погибла 67-летняя женщина - Нацполиция

В городе Беляевка Одесского района произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла пешеходка. Как сообщили в полиции Одесской области, авария произошла 19 октября около 9:00 утра, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Skoda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 67-летнюю женщину, после чего въехал в придорожное ограждение – автомобиль перевернулся.

Потерпевшая, к сожалению, погибла. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был пьян 

– сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.

На месте работали следственно-оперативная группа, патрульная полиция и эксперты-криминалисты, которые задокументировали все обстоятельства происшествия.

Уголовное производство

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего".

На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: пострадали по меньшей мере восемь человек17.10.25, 17:10 • 3051 просмотр

Это преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортом на такой же срок.

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить полные обстоятельства трагедии.

Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось17.10.25, 10:36 • 12461 просмотр

Степан Гафтко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Национальная полиция Украины
Одесская область