Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 1328 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 11731 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 13005 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 44953 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 51187 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 38842 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 40075 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40487 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 58380 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37706 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине16 октября, 22:31 • 14408 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте16 октября, 23:02 • 23358 просмотра
"Для России никаких изменений": Зеленский прокомментировал удары россиян по Кривому Рогу16 октября, 23:35 • 7988 просмотра
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 10345 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 11012 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 11733 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 58380 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 89117 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 57394 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 80243 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Будапешт
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 44024 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 92249 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 69138 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 70526 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 75119 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Таймс
Фильм

Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Одесской области утром 17 октября 63-летний водитель грузовика наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста. Двое военных, в возрасте 34 и 36 лет, погибли в результате ДТП.

Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось

В Одесской области в результате ДТП погибли двое военнослужащих, в возрасте 34 и 36 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

Детали

ДТП произошло утром 17 октября около 7 часов, на автодороге неподалеку от села Сухой Лиман. По данным следствия, 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, находившихся возле передвижного блокпоста. Водитель затем объяснил, что не заметил военных.

Один из военных погиб на месте, второй скончался во время транспортировки в больницу.

Во время проверки водителя на опьянение стало известно, что он трезв. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним

Во время возвращения из отпуска в ДТП погиб украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный, известный под позывным "Артист". У него остались жена и трехмесячный сын.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Одесская область