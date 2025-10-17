Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось
Киев • УНН
В Одесской области утром 17 октября 63-летний водитель грузовика наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста. Двое военных, в возрасте 34 и 36 лет, погибли в результате ДТП.
Детали
ДТП произошло утром 17 октября около 7 часов, на автодороге неподалеку от села Сухой Лиман. По данным следствия, 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, находившихся возле передвижного блокпоста. Водитель затем объяснил, что не заметил военных.
Один из военных погиб на месте, второй скончался во время транспортировки в больницу.
Во время проверки водителя на опьянение стало известно, что он трезв. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
