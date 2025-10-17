Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось
Київ • УНН
На Одещині вранці 17 жовтня 63-річний водій вантажівки наїхав на двох військовослужбовців біля пересувного блокпоста. Двоє військових, віком 34 та 36 років, загинули внаслідок ДТП.
На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Одеській області.
Деталі
ДТП сталась вранці 17 жовтня близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман. За даними слідства, 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпосту. Водій потім пояснив, що не помітив військових.
Один з військових загинув на місці, другий помер під час транспортування до лікарні.
Під час перевірки водія на сп’яніння стало відомо, що він тверезий. Наразі встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо
Під час повернення з відпустки у ДТП загинув український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист". У нього залишились дружина і тримісячний син.