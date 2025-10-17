Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось

$41.760.01
Ексклюзив
08:14 • 2598 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 13884 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 14057 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 45972 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 52019 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 39182 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40328 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40520 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59252 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37750 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Популярнi новини
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 24086 перегляди
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу16 жовтня, 23:35 • 9454 перегляди
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 11062 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 11722 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 4640 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 13880 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 59251 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 89914 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 58167 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 81034 перегляди
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 44315 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 92517 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 69388 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 70765 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 75344 перегляди
Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

На Одещині вранці 17 жовтня 63-річний водій вантажівки наїхав на двох військовослужбовців біля пересувного блокпоста. Двоє військових, віком 34 та 36 років, загинули внаслідок ДТП.

Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось

На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Одеській області.

Деталі

ДТП сталась вранці 17 жовтня близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман. За даними слідства, 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпосту. Водій потім пояснив, що не помітив військових.

Один з військових загинув на місці, другий помер під час транспортування до лікарні.

Під час перевірки водія на сп’яніння стало відомо, що він тверезий. Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо

Під час повернення з відпустки у ДТП загинув український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист".  У нього залишились дружина і тримісячний син.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Одеська область