Трагедія на останньому кілометрі: повертаючись з відпустки загинув український актор і воїн Олексій "Артист" Наконечний

Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист", загинув у смертельній ДТП, коли повертався до військової частини з відпустки, де проводив час із хворою дружиною та тримісячним сином. Про смерть бійця повідомили акторка Ольга Сумська, голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов та дружина Наконечного, пише УНН.

За інформацією, яку оприлюднила Сумська, Олексій лише трохи не доїхав до військової частини.

Дружина Олексія також підтвердила його загибель на своїй сторінці у Facebook.

Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим Татом і моїм Світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка!