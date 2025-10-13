Трагедія на останньому кілометрі: повертаючись з відпустки загинув український актор і воїн Олексій "Артист" Наконечний
Київ • УНН
Олексій Наконечний, відомий як "Артист", загинув у смертельній ДТП, не доїхавши до військової частини 1 км. Він повертався з відпустки, де провідував хвору дружину та тримісячного сина.
Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист", загинув у смертельній ДТП, коли повертався до військової частини з відпустки, де проводив час із хворою дружиною та тримісячним сином. Про смерть бійця повідомили акторка Ольга Сумська, голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов та дружина Наконечного, пише УНН.
Деталі
За інформацією, яку оприлюднила Сумська, Олексій лише трохи не доїхав до військової частини.
Загинув, не доїхавши до частини 1 км, повертався з короткосрочної відпустки, де провідував захворілу дружину з тримісячним сином. Загинув в ДТП, тому виплат родині не належить
Знову сумна новина - після 3,5 років на фронті, загинув наш побратим, доброволець з лютого 2022, Наконечний Олексій, 1978 р-н. Позивний Артист
Дружина Олексія також підтвердила його загибель на своїй сторінці у Facebook.
Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим Татом і моїм Світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка!
