Трагедия на последнем километре: возвращаясь из отпуска, погиб украинский актер и воин Алексей "Артист" Наконечный

Алексей Наконечный, известный под позывным "Артист", погиб в смертельном ДТП, когда возвращался в воинскую часть из отпуска, где проводил время с больной женой и трехмесячным сыном. О смерти бойца сообщили актриса Ольга Сумская, председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов и жена Наконечного, пишет УНН.

По информации, обнародованной Сумской, Алексей лишь немного не доехал до воинской части.

Жена Алексея также подтвердила его гибель на своей странице в Facebook.

Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим Папой и моим Миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!