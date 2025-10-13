Трагедия на последнем километре: возвращаясь из отпуска, погиб украинский актер и воин Алексей "Артист" Наконечный
Киев • УНН
Алексей Наконечный, известный как "Артист", погиб в смертельном ДТП, не доехав до воинской части 1 км. Он возвращался из отпуска, где навещал больную жену и трехмесячного сына.
Алексей Наконечный, известный под позывным "Артист", погиб в смертельном ДТП, когда возвращался в воинскую часть из отпуска, где проводил время с больной женой и трехмесячным сыном. О смерти бойца сообщили актриса Ольга Сумская, председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов и жена Наконечного, пишет УНН.
Детали
По информации, обнародованной Сумской, Алексей лишь немного не доехал до воинской части.
Погиб, не доехав до части 1 км, возвращался из краткосрочного отпуска, где навещал заболевшую жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено
Снова печальная новость - после 3,5 лет на фронте, погиб наш побратим, доброволец с февраля 2022, Наконечный Алексей, 1978 г.р. Позывной Артист
Жена Алексея также подтвердила его гибель на своей странице в Facebook.
Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим Папой и моим Миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!
Ранее УНН писал, что украинский художник Кирилл Гринев, доброволец с февраля 2022 года, погиб на фронте. Он принадлежал к художественному объединению "P. Е. П.", получил ранение в 2023 году, а его брат пропал без вести весной 2024 года.