П'яний водій спричинив смертельну ДТП під Одесою: загинула 67-річна жінка - Нацполіція

$41.640.00
48.520.00
ukenru
14:19 • 2038 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
09:24 • 10791 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 19703 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 36253 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 50268 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 46246 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 45769 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 53104 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71973 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48523 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
85%
748мм
Популярнi новини
БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс19 жовтня, 05:33 • 12457 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP19 жовтня, 06:30 • 17851 перегляди
У Німеччині серед українських біженців виявили сотні громадян Угорщини - Welt19 жовтня, 08:15 • 5390 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 20595 перегляди
Проросійська євродепутатка від Румунії пригрозила "переламати ноги Зеленському" Photo13:06 • 6552 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 20623 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 107299 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 129008 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 152622 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 116855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Блогери
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 25461 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 31978 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 49040 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 52338 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 79807 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Гриби

П'яний водій спричинив смертельну ДТП під Одесою: загинула 67-річна жінка - Нацполіція

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

У Біляївці 44-річний водій Skoda напідпитку виїхав на узбіччя, збив 67-річну жінку та врізався в огорожу. Потерпіла загинула на місці, водія затримано.

П'яний водій спричинив смертельну ДТП під Одесою: загинула 67-річна жінка - Нацполіція

У місті Біляївка Одеського району сталася трагічна ДТП, унаслідок якої загинула пішохідка. Як повідомили у поліції Одеської області, аварія трапилася 19 жовтня близько 9:00 ранку, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, 44-річний водій автомобіля Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та збив 67-річну жінку, після чого в’їхав у придорожню огорожу – автівка перекинулася.

Потерпіла, на жаль, загинула. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був п’яний 

– повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

На місці працювали слідчо-оперативна група, патрульна поліція та експерти-криміналісти, які задокументували всі обставини події.

Кримінальне провадження

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого".

На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус: постраждали щонайменше восьмеро людей17.10.25, 17:10 • 3051 перегляд

Цей злочин передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом на такий самий строк.

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах слідства буде призначено низку судових експертиз, щоб встановити повні обставини трагедії.

Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось17.10.25, 10:36 • 12463 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НПУНН-Одеса
Національна поліція України
Одеська область