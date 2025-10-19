П'яний водій спричинив смертельну ДТП під Одесою: загинула 67-річна жінка - Нацполіція
У Біляївці 44-річний водій Skoda напідпитку виїхав на узбіччя, збив 67-річну жінку та врізався в огорожу. Потерпіла загинула на місці, водія затримано.
У місті Біляївка Одеського району сталася трагічна ДТП, унаслідок якої загинула пішохідка. Як повідомили у поліції Одеської області, аварія трапилася 19 жовтня близько 9:00 ранку, пише УНН.
Деталі
За попередніми даними, 44-річний водій автомобіля Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та збив 67-річну жінку, після чого в’їхав у придорожню огорожу – автівка перекинулася.
Потерпіла, на жаль, загинула. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був п’яний
На місці працювали слідчо-оперативна група, патрульна поліція та експерти-криміналісти, які задокументували всі обставини події.
Кримінальне провадження
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого".
Цей злочин передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом на такий самий строк.
Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах слідства буде призначено низку судових експертиз, щоб встановити повні обставини трагедії.
