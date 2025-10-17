$41.640.12
На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус: постраждали щонайменше восьмеро людей

Київ • УНН

 • 776 перегляди

На автодорозі Київ–Одеса поблизу села Хоминка перекинувся мікроавтобус, внаслідок чого постраждали щонайменше вісім людей. На місці події працюють поліцейські та медики, рух транспорту ускладнено.

На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус: постраждали щонайменше восьмеро людей

На автодорозі Київ–Одеса сталася серйозна ДТП - перекинувся мікроавтобус. За попередніми даними, травмувалися щонайменше вісім осіб. На місці події працюють поліцейські та медики, рух транспорту ускладнено, пише УНН із посиланням на ГУНП в Одеській області.

На трасі Київ – Одеса неподалік села Хоминка в результаті дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту. Попередньо встановлено, що унаслідок перекидання мікроавтобуса постраждало щонайменше восьмеро людей. На місці події працюють поліцейські, які забезпечують регулювання дорожнього руху, та лікарі "швидкої", які надають медичну допомогу 

- йдеться у повідомленні.

У соцмережах додатково повідомляють, що начебто водій мікроавтобуса "заснув за кермом та виїхав на зустрічку". У мережі також публікують кадри ДТП.

"Всі обставини автопригоди встановлюються. Просимо врахувати дану інформацію при виборі маршруту", - додали у поліції.

Раніше УНН писав, що на Одещині вранці 17 жовтня 63-річний водій вантажівки наїхав на двох військовослужбовців біля пересувного блокпоста. Двоє військових, віком 34 та 36 років, загинули внаслідок ДТП.

Альона Уткіна

