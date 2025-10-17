На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: пострадали по меньшей мере восемь человек
Киев • УНН
На автодороге Киев–Одесса вблизи села Хоминка перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают полицейские и медики, движение транспорта затруднено.
На автодороге Киев–Одесса произошло серьезное ДТП - перевернулся микроавтобус. По предварительным данным, травмировались по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают полицейские и медики, движение транспорта затруднено, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
На трассе Киев – Одесса недалеко от села Хоминка в результате дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания микроавтобуса пострадало по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают полицейские, обеспечивающие регулирование дорожного движения, и врачи "скорой", оказывающие медицинскую помощь
В соцсетях дополнительно сообщают, что якобы водитель микроавтобуса "заснул за рулем и выехал на встречку". В сети также публикуют кадры ДТП.
"Все обстоятельства автопроисшествия устанавливаются. Просим учесть данную информацию при выборе маршрута", - добавили в полиции.
Ранее УНН писал, что в Одесской области утром 17 октября 63-летний водитель грузовика наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста. Двое военных, в возрасте 34 и 36 лет, погибли в результате ДТП.