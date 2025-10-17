$41.640.12
14:20
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 4648 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзив
11:59 • 10446 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 10125 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 13322 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20121 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 45342 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28547 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59057 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61506 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
публикации
Эксклюзивы
На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: пострадали по меньшей мере восемь человек

Киев • УНН

 • 686 просмотра

На автодороге Киев–Одесса вблизи села Хоминка перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают полицейские и медики, движение транспорта затруднено.

На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: пострадали по меньшей мере восемь человек

На автодороге Киев–Одесса произошло серьезное ДТП - перевернулся микроавтобус. По предварительным данным, травмировались по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают полицейские и медики, движение транспорта затруднено, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

На трассе Киев – Одесса недалеко от села Хоминка в результате дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания микроавтобуса пострадало по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают полицейские, обеспечивающие регулирование дорожного движения, и врачи "скорой", оказывающие медицинскую помощь 

- говорится в сообщении.

В соцсетях дополнительно сообщают, что якобы водитель микроавтобуса "заснул за рулем и выехал на встречку". В сети также публикуют кадры ДТП.

"Все обстоятельства автопроисшествия устанавливаются. Просим учесть данную информацию при выборе маршрута", - добавили в полиции.

Ранее УНН писал, что в Одесской области утром 17 октября 63-летний водитель грузовика наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста. Двое военных, в возрасте 34 и 36 лет, погибли в результате ДТП.

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Одесса
Киев