ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия

В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским. УНН стали известны детали инцидента.

Детали

25 октября, в 12:45 в селе Подгайцы Кропивницкого района произошло ДТП – столкнулись пассажирский рейсовый автобус и автобус с военными. Информацию об этом подтвердили в теруправлении Госбюро расследований в Николаевской области.

Как стало известно УНН, военный автобус принадлежит одному из РТЦК и СП.

Авария произошла на перекрестке. По предварительным данным, водитель военного автобуса выехал на красный свет светофора. В результате ДТП пассажиры рейсового автобуса получили травмы разной степени тяжести. По информации УНН, водитель рейсового автобуса и двое пассажиров, один из которых малолетний ребенок, были госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины).

