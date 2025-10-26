$41.900.00
Эксклюзив
10:52 • 302 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 776 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 3202 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 11916 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 7552 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 10591 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
07:48 • 14154 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 35917 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65051 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 58955 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатора
26 октября, 02:19 • 41515 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей
26 октября, 02:41 • 39593 просмотра
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование
26 октября, 03:16 • 6338 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавших
05:24 • 29262 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек
09:16 • 5410 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 11947 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 53954 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 82445 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 65840 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 86956 просмотра
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Александр Сырский
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Одесская область
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 29732 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 35628 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 36249 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 37183 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 39768 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
Отопление

ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским. Водитель рейсового автобуса и двое пассажиров, один из которых малолетний ребенок, госпитализированы.

ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия

В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским. УНН стали известны детали инцидента.

Детали

25 октября, в 12:45 в селе Подгайцы Кропивницкого района произошло ДТП – столкнулись пассажирский рейсовый автобус и автобус с военными. Информацию об этом подтвердили в теруправлении Госбюро расследований в Николаевской области.

Как стало известно УНН, военный автобус принадлежит одному из РТЦК и СП.

Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских08.09.25, 11:52 • 12609 просмотров

Авария произошла на перекрестке. По предварительным данным, водитель военного автобуса выехал на красный свет светофора. В результате ДТП пассажиры рейсового автобуса получили травмы разной степени тяжести. По информации УНН, водитель рейсового автобуса и двое пассажиров, один из которых малолетний ребенок, были госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины).

Военный стал причиной смертельного ДТП на Черниговщине: расследование завершено22.07.25, 17:33 • 5801 просмотр

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
ТЦК и СП
Николаевская область
Кировоградская область
Украина