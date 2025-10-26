ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
Киев • УНН
В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским. Водитель рейсового автобуса и двое пассажиров, один из которых малолетний ребенок, госпитализированы.
В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским. УНН стали известны детали инцидента.
Детали
25 октября, в 12:45 в селе Подгайцы Кропивницкого района произошло ДТП – столкнулись пассажирский рейсовый автобус и автобус с военными. Информацию об этом подтвердили в теруправлении Госбюро расследований в Николаевской области.
Как стало известно УНН, военный автобус принадлежит одному из РТЦК и СП.
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских08.09.25, 11:52 • 12609 просмотров
Авария произошла на перекрестке. По предварительным данным, водитель военного автобуса выехал на красный свет светофора. В результате ДТП пассажиры рейсового автобуса получили травмы разной степени тяжести. По информации УНН, водитель рейсового автобуса и двое пассажиров, один из которых малолетний ребенок, были госпитализированы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины).
Военный стал причиной смертельного ДТП на Черниговщине: расследование завершено22.07.25, 17:33 • 5801 просмотр