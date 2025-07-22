Военный стал причиной смертельного ДТП на Черниговщине: расследование завершено

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Киевской области, по вине которого погибла женщина в мае 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, во время езды на автомобиле из Киева в Чернигов военнослужащий превысил разрешенную скорость, не снизил ее перед нерегулируемым пешеходным переходом и не пропустил пешехода. В этот момент через дорогу переходила женщина – на нее он и совершил наезд.

Инцидент произошел в селе Ерково Черниговского района. В результате ДТП женщина погибла. У водителя не обнаружили признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Виновнику ДТП объявили подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что троим сотрудникам НАБУ объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения. Это привело к травмированию людей.