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Військовий спричинив смертельну ДТП на Чернігівщині: розслідування завершено

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

ДБР завершило розслідування щодо військовослужбовця, який у травні 2025 року скоїв смертельну ДТП. Водій перевищив швидкість та збив жінку на пішохідному переході у Чернігівській області.

Військовий спричинив смертельну ДТП на Чернігівщині: розслідування завершено

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин на Київщині, з вини якого загинула жінка у травні 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідства, під час їзди на авто з Києва до Чернігова військовослужбовець перевищив дозволену швидкість, не зменшив її перед нерегульованим пішохідним переходом і не пропустив пішохода. В цей момент через дорогу переходила жінка – на неї він і здійснив наїзд.

Інцидент стався в селі Єрків Чернігівського району. Внаслідок ДТП жінка загинула. У водія не виявили ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Винуватцю ДТП оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що трьом працівникам НАБУ оголошено підозру за порушення правил дорожнього руху. Це призвело до травмування людей.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Київська область
Національне антикорупційне бюро України
Чернігів
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