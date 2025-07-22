Військовий спричинив смертельну ДТП на Чернігівщині: розслідування завершено

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин на Київщині, з вини якого загинула жінка у травні 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідства, під час їзди на авто з Києва до Чернігова військовослужбовець перевищив дозволену швидкість, не зменшив її перед нерегульованим пішохідним переходом і не пропустив пішохода. В цей момент через дорогу переходила жінка – на неї він і здійснив наїзд.

Інцидент стався в селі Єрків Чернігівського району. Внаслідок ДТП жінка загинула. У водія не виявили ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Винуватцю ДТП оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що трьом працівникам НАБУ оголошено підозру за порушення правил дорожнього руху. Це призвело до травмування людей.