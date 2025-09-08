$41.220.13
Эксклюзив
08:37 • 1670 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 8394 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 16111 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 30802 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 55389 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 71684 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 78223 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 117269 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 98971 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54520 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

ГБР расследует смертельное ДТП в Киеве, произошедшее 8 сентября на улице Елены Телиги. Военный штаб-сержант на служебном автомобиле выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем, в результате чего погиб полицейский и еще один мужчина.

Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель правоохранителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Трагедия произошла в 05:50, 8 сентября, на улице Елены Телиги в Киеве. Штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу.

Там находился служебный автомобиль полиции, в котором находился рядовой полицейский. От полученных травм он погиб на месте. Также не удалось спасти другого мужчину в той же машине.

В отношении виновника ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Санкция статьи предусматривает служебное ограничение до двух лет, ограничение свободы от трех до пяти лет, содержание в дисциплинарном батальоне до двух лет, или лишение свободы от пяти до десяти лет.

В то же время появились фото ДТП - об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель Audi вылетел на встречную полосу – полиция07.09.25, 21:38 • 2750 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Украина
Киев