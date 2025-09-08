Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских
Киев • УНН
ГБР расследует смертельное ДТП в Киеве, произошедшее 8 сентября на улице Елены Телиги. Военный штаб-сержант на служебном автомобиле выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем, в результате чего погиб полицейский и еще один мужчина.
Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель правоохранителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Трагедия произошла в 05:50, 8 сентября, на улице Елены Телиги в Киеве. Штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу.
Там находился служебный автомобиль полиции, в котором находился рядовой полицейский. От полученных травм он погиб на месте. Также не удалось спасти другого мужчину в той же машине.
В отношении виновника ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).
Санкция статьи предусматривает служебное ограничение до двух лет, ограничение свободы от трех до пяти лет, содержание в дисциплинарном батальоне до двух лет, или лишение свободы от пяти до десяти лет.
В то же время появились фото ДТП - об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Смертельное ДТП в Киеве: водитель Audi вылетел на встречную полосу – полиция07.09.25, 21:38 • 2750 просмотров