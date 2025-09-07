Смертельное ДТП в Киеве: водитель Audi вылетел на встречную полосу – полиция
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.
В Дарницком районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.
Детали
По данным полиции, сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Audi загорелся. Водитель и его 45-летний пассажир погибли на месте.
Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отметили в полиции, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
