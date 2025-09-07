$41.350.00
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 18211 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 32480 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 51240 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 66409 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 97871 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 81425 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 52444 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56459 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77789 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Смертельное ДТП в Киеве: водитель Audi вылетел на встречную полосу – полиция

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Дарницком районе Киева произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель Audi вылетел на встречную полосу – полиция

В Дарницком районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Детали

По данным полиции, сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Audi загорелся. Водитель и его 45-летний пассажир погибли на месте.

Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отметили в полиции, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

В Киеве автомобиль протаранил другое авто: сообщают о пострадавшем военном03.09.25, 11:07 • 5083 просмотра

Вероника Марченко

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Audi
Nissan
Киев