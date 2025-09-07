Смертельне ДТП у Києві: водій Audi вилетів на зустрічну смугу - поліція
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Водій Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Nissan.
У Дарницькому районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє осіб. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Від удару Audi загорівся. Керманич та його 45-річний пасажир загинули на місці.
Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід отримали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Як зазначили в поліції, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.
У Києві автомобіль взяв на таран інше авто: повідомляють про постраждалого військового03.09.25, 11:07 • 5083 перегляди