Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 18332 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 32578 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 51328 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 66471 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 97946 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 81496 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 52463 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56489 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 77843 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Смертельне ДТП у Києві: водій Audi вилетів на зустрічну смугу - поліція

Київ • УНН

 • 174 перегляди

У Дарницькому районі Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Водій Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Nissan.

Смертельне ДТП у Києві: водій Audi вилетів на зустрічну смугу - поліція

У Дарницькому районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє осіб. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, сьогодні близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Від удару Audi загорівся. Керманич та його 45-річний пасажир загинули на місці.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід отримали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Як зазначили в поліції,  за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

У Києві автомобіль взяв на таран інше авто: повідомляють про постраждалого військового03.09.25, 11:07 • 5083 перегляди

Вероніка Марченко

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Audi
Nissan
Київ