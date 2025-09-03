$41.370.05
Ексклюзив
07:25 • 2802 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 8248 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 13794 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 14911 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 71017 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 101752 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 139667 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 150357 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80003 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 143181 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 13794 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
У Києві автомобіль взяв на таран інше авто: повідомляють про постраждалого військового

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

У Києві на бульварі Лесі Українки автомобіль протаранив іншу автівку та зник. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

У Києві автомобіль взяв на таран інше авто: повідомляють про постраждалого військового

У Печерському районі Києва автомобіль взяв на таран іншу автівку та проштовхав по дорозі, після чого зник з місця події. В соцмережах повідомляють, що внаслідок інциденту постраждав військовий, проте в правоохоронці не підтвердили цю інформацію, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

У Києві на бульварі Лесі Українки автомобіль взяв на таран іншу автівку і зіштовхнувши її зі свого шляху зник з місця події. В поліції Києва повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В даному випадку обійшлося без потерпілих. Обставини інциденту з'ясовуються

- повідомили в поліції Києва.

Також в поліції відмовилися коментувати інформацію від користувачів соціальних мереж про нібито збиття військового під час цього інциденту.

Доповнення

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Києві, де загинув правоохоронець. Аварія сталася на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича.

У Подільському районі Києва 67-річна водійка Hyundai наїхала на 76-річного велосипедиста. Потерпілий загинув на місці.

Павло Зінченко

СуспільствоКиївПодіїАвто
Київ