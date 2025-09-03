У Києві автомобіль взяв на таран інше авто: повідомляють про постраждалого військового
Київ • УНН
У Києві на бульварі Лесі Українки автомобіль протаранив іншу автівку та зник. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
У Печерському районі Києва автомобіль взяв на таран іншу автівку та проштовхав по дорозі, після чого зник з місця події. В соцмережах повідомляють, що внаслідок інциденту постраждав військовий, проте в правоохоронці не підтвердили цю інформацію, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва.
Деталі
У Києві на бульварі Лесі Українки автомобіль взяв на таран іншу автівку і зіштовхнувши її зі свого шляху зник з місця події. В поліції Києва повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
В даному випадку обійшлося без потерпілих. Обставини інциденту з'ясовуються
Також в поліції відмовилися коментувати інформацію від користувачів соціальних мереж про нібито збиття військового під час цього інциденту.
Доповнення
ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Києві, де загинув правоохоронець. Аварія сталася на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича.
У Подільському районі Києва 67-річна водійка Hyundai наїхала на 76-річного велосипедиста. Потерпілий загинув на місці.