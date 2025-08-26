У Києві водійка на смерть збила 76-річного чоловіка на триколісному велосипеді

У Києві 67-річна водійка Hyundai наїхала на 76-річного велосипедиста, чоловік загинув, поліція встановлює обставини смертельного ДТП, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, ДТП сталася у Подільському районі столиці.

"Попередньо встановлено, що 67-річна водійка автомобіля "Hyundai" при виїзді на ділянку дороги з круговим рухом не надала перевагу у русі та допустила наїзд на 76-річного керманича триколісного велосипеду. У результаті зіткнення потерпілий отримав травми, несумісні з життям", - розповіли у поліції.

На місці події, як вказано, працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП. Встановлюється механізм та обставини автопригоди.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій