У Києві водійка на смерть збила 76-річного чоловіка на триколісному велосипеді

Київ

 • 176 перегляди

У Подільському районі Києва 67-річна водійка Hyundai наїхала на 76-річного велосипедиста. Потерпілий загинув на місці.

У Києві водійка на смерть збила 76-річного чоловіка на триколісному велосипеді

У Києві 67-річна водійка Hyundai наїхала на 76-річного велосипедиста, чоловік загинув, поліція встановлює обставини смертельного ДТП, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, ДТП сталася у Подільському районі столиці.

"Попередньо встановлено, що 67-річна водійка автомобіля "Hyundai" при виїзді на ділянку дороги з круговим рухом не надала перевагу у русі та допустила наїзд на 76-річного керманича триколісного велосипеду. У результаті зіткнення потерпілий отримав травми, несумісні з життям", - розповіли у поліції.

На місці події, як вказано, працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП. Встановлюється механізм та обставини автопригоди.

Юлія Шрамко

Київ
Подільський район
Національна поліція України
Hyundai
Харків