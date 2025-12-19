$42.340.15
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з домопогою Україні

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент США Дональд Трамп 18 грудня підпише закон про оборонну політику на 2026 фінансовий рік із рекордним бюджетом у 901 мільярд доларів. Документ передбачає виділення Україні 800 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння.

Трамп планує підписати оборонний бюджет США з домопогою Україні

У четвер, 18 грудня президент США Дональд Трамп планує підписати закон про оборонну політику, що передбачає щорічні витрати майже на 1 трильйон доларів. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Закон про національне забезпечення оборони на фінансовий 2026 рік (NDAA) встановлює рекордний оборонний бюджет у 901 мільярд доларів — на 8 мільярдів більше, ніж пропонував сам Трамп.

Зазначається, що документ регламентує широкий спектр питань: від закупівлі кораблів, літаків та ракетних систем до підвищення зарплат військовослужбовцям та способів реагування на геополітичні загрози.

За даними Reuters, NDAA є компромісним рішенням, яке об’єднало положення, раніше ухвалені Палатою представників та Сенатом.

Військова допомога Європи не компенсує Києву нестачу підтримки від США - експерти10.12.25, 12:57 • 3263 перегляди

Трамп раніше виявляв обережність щодо зміцнення європейської безпеки, вважаючи, що союзники повинні фінансувати її самостійно. Його нещодавно опублікована Стратегія національної безпеки отримала оцінку як більш "дружня до росії" та переглядає роль США у Європі.

У межах законопроєкту передбачено виділення Україні 800 мільйонів доларів у 2026 фінансовому році - по 400 мільйонів щороку протягом наступних двох років. Кошти надаватимуться через Ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та підуть на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України. Це відбувається на фоні переговорів команди Трампа з Україною та росією щодо припинення вторгнення рф.

Документ також підтримує Балтійську ініціативу безпеки та передбачає виділення 175 мільйонів доларів для оборони Латвії, Литви та Естонії. Крім того, він обмежує можливості Пентагону скорочувати чисельність американських військ у Європі нижче 76 тисяч осіб та забороняє європейському командувачу США відмовлятися від посади Верховного головнокомандувача НАТО.

Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", витрати не розголошуються - Bloomberg18.09.25, 08:58 • 4241 перегляд

У заяві Білого дому йдеться про те, що Трамп підтримує закон, оскільки він закріплює в законодавстві багато його виконавчих указів, включаючи фінансування системи протиракетної оборони "Золотий купол" та скасування програм різноманітності, рівності та інклюзії в Пентагоні.

Нагадаємо

11 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає $800 мільйонів для України та заходи стримування росії та Китаю.

17 грудня Сенат США остаточно схвалив щорічний закон про національну оборону (NDAA) із загальним кошторисом майже 900 мільярдів доларів. Документ, який підтримали 77 сенаторів, передано на підпис президенту Дональду Трампу. Головним пунктом для Києва стало закріплення 800 мільйонів доларів у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні. 

США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними17.12.25, 21:01 • 43499 переглядiв

Віта Зеленецька

