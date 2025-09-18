Пентагон завершив розробку плану "Золотого купола", витрати не розголошуються - Bloomberg
Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн завершив план програми протиракетної оборони "Золотий купол". Пентагон відмовляється розкривати деталі щодо її масштабу чи вартості, посилаючись на оперативну безпеку.
Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн, який очолює зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо створення системи протиповітряної та космічної протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome), завершив розробку плану програми, але Пентагон відмовився надати будь-які подробиці щодо її масштабів чи вартості, передає Bloomberg, пише УНН.
Наразі він на розгляді, і наразі додаткової інформації немає, при цьому першорядне значення надається оперативній безпеці
Вартість ініціативи залишається головною інтригою. У травні Дональд Трамп припустив, що реалізація обійдеться у 175 мільярдів доларів, однак незалежні експерти прогнозують суттєво більші витрати.
За оцінками Бюджетного управління Конгресу США, лише космічна мережа перехоплювачів може коштувати понад 540 мільярдів доларів протягом двох десятиліть.
Речник Пентагону Кінгслі Вілсон минулого місяця підтвердив високі ризики для бюджету, наголосивши, що програма буде "дуже дорогою", але водночас "надзвичайно критичною" та важливою.
Суть проєкту "Золотий купол" полягає у розширенні можливостей США для нейтралізації більшої кількості загроз за рахунок інтеграції нових елементів у вже наявну систему протиракетної оборони. Водночас критики застерігають: створення космічних перехоплювачів стане безпрецедентним технічним викликом.
"Вартість залежить від рівня географічного охоплення, типів і кількості загроз, з якими вона має боротися, а також ступеня стійкості, якого вона має досягти. Навіть незначні зміни цих параметрів можуть вплинути на витрати на сотні мільярдів доларів", - пояснив аналітик Американського інституту підприємництва Тодд Гаррісон.
Нагадаємо
У травні президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок створення у країні системи протиракетної оборони "Золотий купол".
Раніше повідомлялось, що американська програма системи протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця президентського терміну Дональда Трампа. Представники Пентагону очікують, що космічна зброя буде готова лише для демонстрації до 2028 року.
У вересні з Каліфорнії успішно запустили перший 21 супутник із нового угруповання, яке має стати основою для системи протиракетної оборони США.
Під час звернення 2 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Канада висловила бажання долучитися до проєкту "Золотий купол". На його думку це буде важлива подія для обох держав.