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Трамп виділить 25 мільярдів доларів на систему ПРО "Золотий купол" - Politico

Київ • УНН

 • 344 перегляди

США планують створити аналог ізраїльського "Залізного купола" для захисту від міжконтинентальних ракет. Проект передбачає розгортання супутників-датчиків та перехоплювачів у космосі.

Трамп виділить 25 мільярдів доларів на систему ПРО "Золотий купол" - Politico

Президент США Дональд Трамп оголосить про фінансування в розмірі 25 мільярдів доларів для проекту "Золота купол". Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Йдеться про систему протиракетної оборони, яка є аналогом ізраїльського "Залізного купола" і призначена для захисту від міжконтинентальних ракет. Даний проект передбачає розгортання спеціальних супутників – датчиків, а також перехоплювачів у космосі. Фінансування проекту обговорювалось сьогодні вранці під час зустрічі президента з республіканцями в Палаті представників.

За попередніми даними, проект може очолити що генерал Майкл Гуетлейн, заступник начальника космічних операцій Космічних сил США. Водночас, демократи вже висловили занепокоєння даною ідеєю.

Як зазначив сенатор Марк Келлі, США вже мають 44 ракетоносії, розташовані по всій Каліфорнії та Алясці. Однак генерал Космічних сил Чанс Сальцман вважає ініціативу зі створення нової системи оборони важливою.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Космічні сили США
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