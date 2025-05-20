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Трамп выделит 25 миллиардов долларов на систему ПРО "Золотой купол" - Politico

Киев • УНН

 • 254 просмотра

США планируют создать аналог израильского "Железного купола" для защиты от межконтинентальных ракет. Проект предусматривает развертывание спутников-датчиков и перехватчиков в космосе.

Трамп выделит 25 миллиардов долларов на систему ПРО "Золотой купол" - Politico

Президент США Дональд Трамп объявит о финансировании в размере 25 миллиардов долларов для проекта "Золотой купол". Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Речь идет о системе противоракетной обороны, которая является аналогом израильского "Железного купола" и предназначена для защиты от межконтинентальных ракет. Данный проект предусматривает развертывание специальных спутников – датчиков, а также перехватчиков в космосе. Финансирование проекта обсуждалось сегодня утром во время встречи президента с республиканцами в Палате представителей.

По предварительным данным, проект может возглавить генерал Майкл Гуэтлейн, заместитель начальника космических операций Космических сил США. В то же время демократы уже выразили обеспокоенность данной идеей.

Как отметил сенатор Марк Келли, у США уже есть 44 ракетоносителя, расположенные по всей Калифорнии и Аляске. Однако генерал Космических сил Чанс Сальцман считает инициативу по созданию новой системы обороны важной.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Дональд Трамп устал от российско-украинского конфликта и стремится к прекращению огня. В то же время в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не устанавливал новых сроков для завершения войны в Украине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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