Канада прагне долучитися до "Золотого купола" – Трамп

Під час звернення 2 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Канада висловила бажання долучитися до проєкту "Золотий купол". На його думку це буде важлива подія для обох держав, передає УНН.

Деталі

Трамп зробив заяву про "Золотий купол" у розрізі технологічних спроможностей США в світі. "Золотий купол" - це проєкт створення ракетно-космічної системи оборони США, запропонований Дональдом Трампом 20 травня 2025 року. За словами Трампа, на проєкт піде три роки.

У Гантсвіллі, як ви знаєте, космічна комунікація відіграватиме ключову роль у будівництві Золотого купола. Це буде велика подія. Усі хочуть бути учасниками цього. Протиракетний щит. У нас буде Золотий купол, подібного до якого ніхто ще не бачив. Найкращий, найдосконаліший, і, до речі, Канада кликала - сказав президент США.

На думку Трампа, долучення Канади до "Золотого куполу" дозволить посилити технологічні позиції США в світі.

"Вони хочуть бути частиною цього, і це буде чудово, але Канада дуже хоче бути включеною до цього, і ми збираємося щось з ними придумати, я сподіваюся. Це також забезпечить наші технологічні можливості, в яких ми набагато випереджаємо всіх інших. Немає нікого близького до нас", - зазначив Трамп.

Нагадаємо

6 лютого 2025 року міністр національної оборони Канади Білл Блер заявив про прагнення країни долучитися до проєкту "Золотий купол".

У травні 2025 року Трамп заявив, що у Канади є вибір – стати 51-м штатом США чи заплатити 61 мільярд доларів за приєднання до проєкту.

