2 вересня, 11:50 • 44326 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 73478 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 115136 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 130339 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 71104 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 133967 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48886 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 86940 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53471 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108420 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Білий дім
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Канада прагне долучитися до "Золотого купола" – Трамп

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада висловила бажання долучитися до проєкту "Золотий купол". За його словами, це дозволить посилити технологічні позиції США в світі.

Канада прагне долучитися до "Золотого купола" – Трамп

Під час звернення 2 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Канада висловила бажання долучитися до проєкту "Золотий купол". На його думку це буде важлива подія для обох держав, передає УНН.

Деталі

Трамп зробив заяву про "Золотий купол" у розрізі технологічних спроможностей США в світі. "Золотий купол" - це проєкт створення ракетно-космічної системи оборони США, запропонований Дональдом Трампом 20 травня 2025 року. За словами Трампа, на проєкт піде три роки.

У Гантсвіллі, як ви знаєте, космічна комунікація відіграватиме ключову роль у будівництві Золотого купола. Це буде велика подія. Усі хочуть бути учасниками цього. Протиракетний щит. У нас буде Золотий купол, подібного до якого ніхто ще не бачив. Найкращий, найдосконаліший, і, до речі, Канада кликала

- сказав президент США.

На думку Трампа, долучення Канади до "Золотого куполу" дозволить посилити технологічні позиції США в світі.

"Вони хочуть бути частиною цього, і це буде чудово, але Канада дуже хоче бути включеною до цього, і ми збираємося щось з ними придумати, я сподіваюся. Це також забезпечить наші технологічні можливості, в яких ми набагато випереджаємо всіх інших. Немає нікого близького до нас", - зазначив Трамп.

Нагадаємо

6 лютого 2025 року міністр національної оборони Канади Білл Блер заявив про прагнення країни долучитися до проєкту "Золотий купол".

У травні 2025 року Трамп заявив, що у Канади є вибір – стати 51-м штатом США чи заплатити 61 мільярд доларів за приєднання до проєкту.

Програма протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця терміну Трампа - ЗМІ31.05.25, 10:18 • 30312 переглядiв

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Залізний купол
Канада
Сполучені Штати Америки