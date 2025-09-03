Канада стремится присоединиться к «Золотому куполу» – Трамп

Во время обращения 2 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выразила желание присоединиться к проекту "Золотой купол". По его мнению, это будет важное событие для обоих государств, передает УНН.

Детали

Трамп сделал заявление о "Золотом куполе" в разрезе технологических возможностей США в мире. "Золотой купол" - это проект создания ракетно-космической системы обороны США, предложенный Дональдом Трампом 20 мая 2025 года. По словам Трампа, на проект уйдет три года.

В Хантсвилле, как вы знаете, космическая коммуникация будет играть ключевую роль в строительстве Золотого купола. Это будет большое событие. Все хотят быть участниками этого. Противоракетный щит. У нас будет Золотой купол, подобного которому никто еще не видел. Лучший, самый совершенный, и, кстати, Канада звонила - сказал президент США.

По мнению Трампа, присоединение Канады к "Золотому куполу" позволит усилить технологические позиции США в мире.

"Они хотят быть частью этого, и это будет здорово, но Канада очень хочет быть включенной в это, и мы собираемся что-то с ними придумать, я надеюсь. Это также обеспечит наши технологические возможности, в которых мы намного опережаем всех остальных. Нет никого близкого к нам", - отметил Трамп.

Напомним

6 февраля 2025 года министр национальной обороны Канады Билл Блэр заявил о стремлении страны присоединиться к проекту "Золотой купол".

В мае 2025 года Трамп заявил, что у Канады есть выбор – стать 51-м штатом США или заплатить 61 миллиард долларов за присоединение к проекту.

