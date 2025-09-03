$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 44266 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 73390 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 115049 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 130259 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 71061 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 133932 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 48873 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 86920 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53468 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108418 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Канада стремится присоединиться к «Золотому куполу» – Трамп

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выразила желание присоединиться к проекту «Золотой купол». По его словам, это позволит усилить технологические позиции США в мире.

Во время обращения 2 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выразила желание присоединиться к проекту "Золотой купол". По его мнению, это будет важное событие для обоих государств, передает УНН.

Детали

Трамп сделал заявление о "Золотом куполе" в разрезе технологических возможностей США в мире. "Золотой купол" - это проект создания ракетно-космической системы обороны США, предложенный Дональдом Трампом 20 мая 2025 года. По словам Трампа, на проект уйдет три года.

В Хантсвилле, как вы знаете, космическая коммуникация будет играть ключевую роль в строительстве Золотого купола. Это будет большое событие. Все хотят быть участниками этого. Противоракетный щит. У нас будет Золотой купол, подобного которому никто еще не видел. Лучший, самый совершенный, и, кстати, Канада звонила

- сказал президент США.

По мнению Трампа, присоединение Канады к "Золотому куполу" позволит усилить технологические позиции США в мире.

"Они хотят быть частью этого, и это будет здорово, но Канада очень хочет быть включенной в это, и мы собираемся что-то с ними придумать, я надеюсь. Это также обеспечит наши технологические возможности, в которых мы намного опережаем всех остальных. Нет никого близкого к нам", - отметил Трамп.

Напомним

6 февраля 2025 года министр национальной обороны Канады Билл Блэр заявил о стремлении страны присоединиться к проекту "Золотой купол".

В мае 2025 года Трамп заявил, что у Канады есть выбор – стать 51-м штатом США или заплатить 61 миллиард долларов за присоединение к проекту.

Программа противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца срока Трампа - СМИ31.05.25, 10:18 • 30312 просмотров

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Железный купол
Канада
Соединённые Штаты