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Программа противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца срока Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Американская программа системы ПРО "Золотой купол" не будет завершена до конца срока Трампа. Космическое оружие будет готово только для демонстрации к 2028 году.

Программа противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца срока Трампа - СМИ

Американская программа системы противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца президентского срока Дональда Трампа. Представители Пентагона ожидают, что космическое оружие будет готово только для демонстрации к 2028 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Guardian, пишет УНН.

Так называемая программа противоракетной обороны "Золотой купол" Дональда Трампа, которая будет включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет готова до конца его срока, несмотря на его прогноз о завершении в течение следующих трех лет

- говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Овальном кабинете, когда он объявил, что Космические силы США будут контролировать проект под руководством генерала Майкла Гетлайна, президент заявил, что уверен, что он будет "полностью функциональным" до того, как он покинет пост.

Но план реализации проекта "Золотой купол", разработанный Пентагоном, как его описали два источника, знакомые с этим вопросом, предусматривает, что оборонительное оружие будет готово только для демонстрации и в идеальных условиях до конца 2028 года.

По словам источников, программа "Золотой купол" фактически вводится в эксплуатацию поэтапно, а не сразу. Сначала Пентагон намерен сосредоточиться на интеграции систем данных, прежде чем позже разрабатывать космическое оружие.

За 18 месяцев США могут заложить основу для полноценно функционирующего "Золотого купола", где военная сеть спутников и космических систем связи могла бы отслеживать сотни ракет, летящих в направлении США.

Отмечается, что на этом этапе не будет возможности уничтожать ракеты с помощью космического оружия. США имеют около 40 батарей ПВО Patriot на Аляске и в Калифорнии, которые могут быть использованы для уничтожения потенциальных межконтинентальных баллистических ракет.

Вместо этого, до конца срока Трампа Пентагон может иметь сеть космических датчиков и коммуникаций и попытаться интегрировать ее с непроверенным космическим оружием, чтобы сбивать ее.

The Guardian отмечает, что космическая сеть, вероятно, в значительной степени будет полагаться на SpaceX Илона Маска, который разрабатывает систему отслеживания следующего поколения, известную как "идентификатор воздушной подвижной цели". Министерство обороны приобрело первые прототипы в прошлом году во времена администрации Байдена.

Однако флагманская концепция Золотой купол, которая предусматривает выявление и уничтожение баллистических ракет в первые 30 секунд - две минуты после запуска, когда их тепловая сигнатура максимальная (так называемая "фаза разгона"), не будет, как ожидается, реализована.

Эта технология все еще находится в разработке, и, по словам источников, в течение многих лет может быть невозможно обеспечить, чтобы запущенная из космоса противоракета пробила атмосферу Земли с достаточной силой, чтобы уничтожить баллистическую ракету.

Министерство обороны уже имеет трудности с наземными перехватчиками, которые разрабатываются с 1980-х годов для уничтожения ракет в их так называемой "фазе планирования", но все еще имеют лишь примерно 20% успешности.

Представитель Белого дома не ответил на запрос о комментарии. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Министерство обороны "не будет разглашать публично конкретные технические детали о возможностях или стратегиях приобретения определенных передовых систем".

Администрация Трампа заявила, что "Золотой купол" может стоить около 175 миллиардов долларов. Эта цифра, по словам двух источников, знакомых с этим вопросом, следует из того, что Пентагон выделил на проект: 17,6 миллиарда долларов на 2026 год, примерно 50 миллиардов долларов на 2027 год и примерно 100 миллиардов долларов на 2028 год.

Трамп выделит 25 миллиардов долларов на систему ПРО "Золотой купол" - Politico20.05.25, 21:40 • 3954 просмотра

Конечная стоимость может быть выше, но представители Пентагона частно заявили, что это зависит от того, насколько амбициозным будет "Золотой купол" по приказу Трампа.

Если Трамп хочет иметь возможность защищаться от 100 баллистических ракет, это может потребовать, чтобы "Золотой купол" имел несколько тысяч спутников, которые естественным образом будут выходить из орбиты каждые несколько лет и потребуют замены, сказал один из источников.

Во вторник в заметке на Truth Social Трамп заявил, что Канада может принять участие в программе "Золотой купол", но ей придется заплатить 61 миллиард долларов или стать 51-м штатом США, который получит ее бесплатно. Непонятно, как Трамп достиг такой цифры.

Идея участия Канады в программе обсуждалась в Пентагоне, когда Трамп впервые заказал "Золотой купол" несколько месяцев назад, сообщил один из источников, но речь шла скорее о том, чтобы Канада предоставила свои спутниковые и радиолокационные данные для программы "Золотой купол".

Дополнение

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп официально заявил о начале создания в стране системы противоракетной обороны "Золотой купол". По словам главы Белого дома, на разработку этой системы в целом выделят около 175 миллиардов долларов.

Трамп подчеркнул, что "Золотой купол" защитит США почти на 100% от всех ракет, включая гиперзвуковые. Он добавил, что Канада также хочет быть под защитой новейшей системы ПРО, и Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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