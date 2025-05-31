Програма протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця терміну Трампа - ЗМІ

Американська програма системи протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця президентського терміну Дональда Трампа. Представники Пентагону очікують, що космічна зброя буде готова лише для демонстрації до 2028 року. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Guardian, пише УНН.

Так звана програма протиракетної оборони "Золотий купол" Дональда Трампа, яка включатиме космічну зброю для перехоплення ударів по США, не буде готова до кінця його терміну, попри його прогноз щодо завершення протягом наступних трьох років - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня в Овальному кабінеті, коли він оголосив, що Космічні сили США будуть контролювати проєкт під керівництвом генерала Майкла Гетлайна, президент заявив, що впевнений, що він буде "повністю функціональним" до того, як він залишить посаду.

Але план реалізації проєкту "Золотий купол", розроблений Пентагоном, як його описали два джерела, знайомі з цим питанням, передбачає, що оборонна зброя буде готова лише для демонстрації та в ідеальних умовах до кінця 2028 року.

За словами джерел, програма "Золотий купол" фактично вводиться в експлуатацію поетапно, а не одразу. Спочатку Пентагон має намір зосередитися на інтеграції систем даних, перш ніж пізніше розробляти космічну зброю.

За 18 місяців США можуть закласти основу для повноцінно функціонуючого "Золотого купола", де військова мережа супутників та космічних систем зв'язку могла б відстежувати сотні ракет, що летять у напрямку США.

Зазначається, що на цьому етапі не буде можливості знищувати ракети за допомогою космічної зброї. США мають близько 40 батарей ППО Patriot на Алясці та в Каліфорнії, які можуть бути використані для знищення потенційних міжконтинентальних балістичних ракет.

Натомість, до кінця терміну Трампа Пентагон може мати мережу космічних датчиків та комунікацій і спробувати інтегрувати її з неперевіреною космічною зброєю, щоб збивати її.

The Guardian зазначає, що космічна мережа, ймовірно, значною мірою покладатиметься на SpaceX Ілона Маска, який розробляє систему відстеження наступного покоління, відому як "ідентифікатор повітряної рухомої цілі". Міністерство оборони придбало перші прототипи минулого року за часів адміністрації Байдена.

Однак флагманська концепція Золотий купол, яка передбачає виявлення та знищення балістичних ракет у перші 30 секунд — дві хвилини після запуску, коли їхня теплова сигнатура максимальна (так звана "фаза розгону"), не буде, як очікується, реалізована.

Ця технологія все ще перебуває в розробці, і, за словами джерел, протягом багатьох років може бути неможливо забезпечити, щоб запущена з космосу протиракета пробила атмосферу Землі з достатньою силою, щоб знищити балістичну ракету.

Міністерство оборони вже має труднощі з наземними перехоплювачами, які розробляються з 1980-х років для знищення ракет у їх так званій "фазі планування", але все ще мають лише приблизно 20% успішності.

Речник Білого дому не відповів на запит про коментар. Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Міністерство оборони "не розголошуватиме публічно конкретні технічні деталі щодо можливостей або стратегій придбання певних передових систем".

Адміністрація Трампа заявила, що "Золотий купол" може коштувати близько 175 мільярдів доларів. Ця цифра, за словами двох джерел, знайомих з цим питанням, випливає з того, що Пентагон виділив на проєкт: 17,6 мільярда доларів на 2026 рік, приблизно 50 мільярдів доларів на 2027 рік і приблизно 100 мільярдів доларів на 2028 рік.

Трамп виділить 25 мільярдів доларів на систему ПРО "Золотий купол" - Politico

Кінцева вартість може бути вищою, але представники Пентагону приватно заявили, що це залежить від того, наскільки амбітним буде "Золотий купол" за наказом Трампа.

Якщо Трамп хоче мати можливість захищатися від 100 балістичних ракет, це може вимагати, щоб "Золотий купол" мав кілька тисяч супутників, які природним чином виходитимуть з орбіти кожні кілька років і потребуватимуть заміни, сказав один із джерел.

У вівторок у дописі на Truth Social Трамп заявив, що Канада може взяти участь у програмі "Золотий купол", але їй доведеться заплатити 61 мільярд доларів або стати 51-м штатом США, який отримає її безкоштовно. Незрозуміло, як Трамп досяг такої цифри.

Ідея участі Канади в програмі обговорювалася в Пентагоні, коли Трамп вперше замовив "Золотий купол" кілька місяців тому, повідомило одне з джерел, але йшлося радше про те, щоб Канада надала свої супутникові та радіолокаційні дані для програми "Золотий купол".

Доповнення

Минулого тижня президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок створення у країні системи протиракетної оборони "Золотий купол". За словами глави Білого дому, на розробку цієї системи загалом виділять близько 175 мільярдів доларів.

Трамп підкреслив, що "Золотий купол" захистить США майже на 100% від усіх ракет, включно з гіперзвуковими. Він додав, що Канада також хоче бути під захистом новітньої системи ПРО, і Вашингтон вестиме переговори про це з Оттавою.