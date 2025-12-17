Сенат США затвердив оборонний бюджет: Україна отримає $800 млн на два роки

Сенат США остаточно схвалив щорічний закон про національну оборону (NDAA) із загальним кошторисом майже 900 мільярдів доларів. Документ, який підтримали 77 сенаторів, передано на підпис президенту Дональду Трампу. Головним пунктом для Києва стало закріплення 800 мільйонів доларів у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Кошти для України будуть розподілені рівними частинами – по 400 мільйонів доларів у 2026 та 2027 роках для закупівлі озброєння. Закон також посилює безпеку Європи: виділено 175 мільйонів доларів для країн Балтії, а Пентагону заборонено скорочувати американський контингент у Європі нижче 76 000 військових.

Значну увагу приділено протидії Китаю та підтримці партнерів в Азії. Бюджет передбачає 1 мільярд доларів для Тайваню та 1,5 мільярда доларів для Філіппін. Також гарантується повне фінансування ізраїльських систем ППО Iron Dome та David’s Sling. Окрім зовнішніх питань, документ підвищує зарплати американським військовим на 3,8% та скасовує застарілі дозволи на застосування сили проти Іраку.

