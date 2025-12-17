$42.180.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сенат США затвердив оборонний бюджет: Україна отримає $800 млн на два роки

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Сенат США схвалив закон про національну оборону на майже $900 млрд, який передбачає $800 млн для України на 2026-2027 роки. Кошти будуть розподілені рівними частинами для закупівлі озброєння.

Сенат США затвердив оборонний бюджет: Україна отримає $800 млн на два роки

Сенат США остаточно схвалив щорічний закон про національну оборону (NDAA) із загальним кошторисом майже 900 мільярдів доларів. Документ, який підтримали 77 сенаторів, передано на підпис президенту Дональду Трампу. Головним пунктом для Києва стало закріплення 800 мільйонів доларів у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Кошти для України будуть розподілені рівними частинами – по 400 мільйонів доларів у 2026 та 2027 роках для закупівлі озброєння. Закон також посилює безпеку Європи: виділено 175 мільйонів доларів для країн Балтії, а Пентагону заборонено скорочувати американський контингент у Європі нижче 76 000 військових.

Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11.12.25, 04:22 • 27455 переглядiв

Значну увагу приділено протидії Китаю та підтримці партнерів в Азії. Бюджет передбачає 1 мільярд доларів для Тайваню та 1,5 мільярда доларів для Філіппін. Також гарантується повне фінансування ізраїльських систем ППО Iron Dome та David’s Sling. Окрім зовнішніх питань, документ підвищує зарплати американським військовим на 3,8% та скасовує застарілі дозволи на застосування сили проти Іраку.

Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ08.12.25, 15:08 • 13964 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Палата представників США
Пентагон
Конгрес США
Ірак
Філіппіни
Дональд Трамп
Азія
Тайвань
Залізний купол
Європа