Сенат США утвердил оборонный бюджет: Украина получит $800 млн на два года

15:43 • 6962 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 15541 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 31000 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 22414 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 21137 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20435 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21160 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18448 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27931 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47184 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Популярные новости
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 16836 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 14678 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 12906 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 11809 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 11940 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12029 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 10817 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 10249 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 11:22 • 30990 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 35450 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 2358 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 11877 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 21473 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 56322 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 73462 просмотра
Сенат США утвердил оборонный бюджет: Украина получит $800 млн на два года

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Сенат США одобрил закон о национальной обороне на почти $900 млрд, который предусматривает $800 млн для Украины на 2026-2027 годы. Средства будут распределены равными частями для закупки вооружения.

Сенат США утвердил оборонный бюджет: Украина получит $800 млн на два года

Сенат США окончательно одобрил ежегодный закон о национальной обороне (NDAA) с общей сметой почти в 900 миллиардов долларов. Документ, который поддержали 77 сенаторов, передан на подпись президенту Дональду Трампу. Главным пунктом для Киева стало закрепление 800 миллионов долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Средства для Украины будут распределены равными частями – по 400 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах для закупки вооружения. Закон также усиливает безопасность Европы: выделено 175 миллионов долларов для стран Балтии, а Пентагону запрещено сокращать американский контингент в Европе ниже 76 000 военных.

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11.12.25, 04:22 • 27456 просмотров

Значительное внимание уделено противодействию Китаю и поддержке партнеров в Азии. Бюджет предусматривает 1 миллиард долларов для Тайваня и 1,5 миллиарда долларов для Филиппин. Также гарантируется полное финансирование израильских систем ПВО Iron Dome и David’s Sling. Помимо внешних вопросов, документ повышает зарплаты американским военным на 3,8% и отменяет устаревшие разрешения на применение силы против Ирака.

Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ08.12.25, 15:08 • 13965 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Ирак
Филиппины
Дональд Трамп
Азия
Тайвань
Железный купол
Европа