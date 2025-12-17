Сенат США утвердил оборонный бюджет: Украина получит $800 млн на два года

Сенат США окончательно одобрил ежегодный закон о национальной обороне (NDAA) с общей сметой почти в 900 миллиардов долларов. Документ, который поддержали 77 сенаторов, передан на подпись президенту Дональду Трампу. Главным пунктом для Киева стало закрепление 800 миллионов долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Средства для Украины будут распределены равными частями – по 400 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах для закупки вооружения. Закон также усиливает безопасность Европы: выделено 175 миллионов долларов для стран Балтии, а Пентагону запрещено сокращать американский контингент в Европе ниже 76 000 военных.

Значительное внимание уделено противодействию Китаю и поддержке партнеров в Азии. Бюджет предусматривает 1 миллиард долларов для Тайваня и 1,5 миллиарда долларов для Филиппин. Также гарантируется полное финансирование израильских систем ПВО Iron Dome и David’s Sling. Помимо внешних вопросов, документ повышает зарплаты американским военным на 3,8% и отменяет устаревшие разрешения на применение силы против Ирака.

