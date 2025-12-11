Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год, который предусматривает продолжение военной поддержки Украины, а также меры по сдерживанию России и Китая. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что законопроект поддержало подавляющее большинство законодателей нижней палаты Конгресса: 312 голосов "за", 112 "против", при этом документ поддержали 94 демократа и 18 республиканцев.

Законопроект предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов – по 400 миллионов долларов в течение следующих двух лет в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, которой предусматривается закупка оружия и оборудования непосредственно у производителей для передачи Вооруженным силам Украины