22:09 • 914 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
17:59 • 10648 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 19025 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 25461 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 21072 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 19810 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 25891 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 35187 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 13169 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 25087 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент США Дональд Трамп 18 декабря подпишет закон об оборонной политике на 2026 финансовый год с рекордным бюджетом в 901 миллиард долларов. Документ предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов на закупку американского вооружения.

Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине

В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп планирует подписать закон об оборонной политике, предусматривающий ежегодные расходы почти на 1 триллион долларов. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Закон о национальном обеспечении обороны на финансовый 2026 год (NDAA) устанавливает рекордный оборонный бюджет в 901 миллиард долларов — на 8 миллиардов больше, чем предлагал сам Трамп.

Отмечается, что документ регламентирует широкий спектр вопросов: от закупки кораблей, самолетов и ракетных систем до повышения зарплат военнослужащим и способов реагирования на геополитические угрозы.

По данным Reuters, NDAA является компромиссным решением, которое объединило положения, ранее принятые Палатой представителей и Сенатом.

Военная помощь Европы не компенсирует Киеву недостаток поддержки от США - эксперты10.12.25, 12:57 • 3265 просмотров

Трамп ранее проявлял осторожность в отношении укрепления европейской безопасности, считая, что союзники должны финансировать ее самостоятельно. Его недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности получила оценку как более "дружественная к россии" и пересматривает роль США в Европе.

В рамках законопроекта предусмотрено выделение Украине 800 миллионов долларов в 2026 финансовом году - по 400 миллионов ежегодно в течение следующих двух лет. Средства будут предоставляться через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и пойдут на закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины. Это происходит на фоне переговоров команды Трампа с Украиной и россией о прекращении вторжения рф.

Документ также поддерживает Балтийскую инициативу безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов для обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, он ограничивает возможности Пентагона сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек и запрещает европейскому командующему США отказываться от должности Верховного главнокомандующего НАТО.

Пентагон завершил разработку плана "Золотого купола", расходы не разглашаются - Bloomberg18.09.25, 08:58 • 4241 просмотр

В заявлении Белого дома говорится о том, что Трамп поддерживает закон, поскольку он закрепляет в законодательстве многие его исполнительные указы, включая финансирование системы противоракетной обороны "Золотой купол" и отмену программ разнообразия, равенства и инклюзии в Пентагоне.

Напомним

11 декабря Палата представителей Конгресса США приняла Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ предусматривает $800 миллионов для Украины и меры сдерживания россии и Китая.

17 декабря Сенат США окончательно одобрил ежегодный закон о национальной обороне (NDAA) с общим бюджетом почти 900 миллиардов долларов. Документ, который поддержали 77 сенаторов, передан на подпись президенту Дональду Трампу. Главным пунктом для Киева стало закрепление 800 миллионов долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. 

США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные17.12.25, 21:01 • 43519 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Reuters
Латвия
НАТО
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Железный купол
Литва
Китай
Соединённые Штаты
Эстония
Украина