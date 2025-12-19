Трамп планирует подписать оборонный бюджет США с помощью Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп 18 декабря подпишет закон об оборонной политике на 2026 финансовый год с рекордным бюджетом в 901 миллиард долларов. Документ предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов на закупку американского вооружения.
В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп планирует подписать закон об оборонной политике, предусматривающий ежегодные расходы почти на 1 триллион долларов. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Закон о национальном обеспечении обороны на финансовый 2026 год (NDAA) устанавливает рекордный оборонный бюджет в 901 миллиард долларов — на 8 миллиардов больше, чем предлагал сам Трамп.
Отмечается, что документ регламентирует широкий спектр вопросов: от закупки кораблей, самолетов и ракетных систем до повышения зарплат военнослужащим и способов реагирования на геополитические угрозы.
По данным Reuters, NDAA является компромиссным решением, которое объединило положения, ранее принятые Палатой представителей и Сенатом.
Трамп ранее проявлял осторожность в отношении укрепления европейской безопасности, считая, что союзники должны финансировать ее самостоятельно. Его недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности получила оценку как более "дружественная к россии" и пересматривает роль США в Европе.
В рамках законопроекта предусмотрено выделение Украине 800 миллионов долларов в 2026 финансовом году - по 400 миллионов ежегодно в течение следующих двух лет. Средства будут предоставляться через Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и пойдут на закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины. Это происходит на фоне переговоров команды Трампа с Украиной и россией о прекращении вторжения рф.
Документ также поддерживает Балтийскую инициативу безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов для обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, он ограничивает возможности Пентагона сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек и запрещает европейскому командующему США отказываться от должности Верховного главнокомандующего НАТО.
В заявлении Белого дома говорится о том, что Трамп поддерживает закон, поскольку он закрепляет в законодательстве многие его исполнительные указы, включая финансирование системы противоракетной обороны "Золотой купол" и отмену программ разнообразия, равенства и инклюзии в Пентагоне.
Напомним
11 декабря Палата представителей Конгресса США приняла Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ предусматривает $800 миллионов для Украины и меры сдерживания россии и Китая.
17 декабря Сенат США окончательно одобрил ежегодный закон о национальной обороне (NDAA) с общим бюджетом почти 900 миллиардов долларов. Документ, который поддержали 77 сенаторов, передан на подпись президенту Дональду Трампу. Главным пунктом для Киева стало закрепление 800 миллионов долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.
