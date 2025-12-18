Українські САУ "Богдана" отримають надпотужне шасі Mercedes-Benz Zetros

Збройні сили України у 2026 році отримають 200 одиниць самохідних артилерійських установок "Богдана" на базі німецьких шасі Mercedes-Benz Zetros. Це стане результатом найбільшого артилерійського проєкту в межах допомоги від Німеччини: на реалізацію програми виділено 750 млн євро із загального пакета підтримки обсягом 1,2 млрд євро. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони України зазначає, що Zetros – це універсальна платформа, спеціально розроблена для роботи в екстремальних умовах та на бездоріжжі. Окрім високої прохідності, ці машини вирізняються простотою в обслуговуванні та значною вантажопідйомністю, що критично важливо для артилерійських систем.

Німеччина здійснює історичне переозброєння: Бундестаг схвалює оборонні замовлення на 50 млрд євро

Технічні переваги платформи:

Можливість використання різних колісних формул (від 4×4 до нових 8×8).

Оснащення 16-ступеневою механічною або автоматичною коробкою передач Allison.

Висока ремонтопридатність у польових умовах.

Досвід успішної експлуатації в ЗСУ в ролі паливозаправників та тягачів.

Українська САУ калібру 155 мм вже стала однією з найчисельніших артсистем у військах станом на кінець 2025 року. Проєкт реалізується, зокрема, за "данською моделлю", де іноземні партнери фінансують українські оборонні потужності. Раніше установку вже монтували на шасі КрАЗ, МАЗ та Tatra, проте перехід на німецьку платформу Zetros має забезпечити новий рівень мобільності та надійності.

Система довела свою ефективність у знищенні штабів та складів боєприпасів ворога на відстані до 40 км. Саме "Богдана" відіграла ключову роль в історичній операції зі звільнення острова Зміїний, підтвердивши статус точної та адаптивної зброї стандартів НАТО.

Німеччина передала Україні дві обіцяні системи Patriot та дев’яту IRIS-T – Пісторіус