Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 9826 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
15:30 • 15492 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 14572 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 15856 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
18 грудня, 13:04 • 22652 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
18 грудня, 12:29 • 29495 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12191 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 22737 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19681 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Українські САУ "Богдана" отримають надпотужне шасі Mercedes-Benz Zetros

Київ • УНН

 • 32 перегляди

ЗСУ у 2026 році отримають 200 САУ "Богдана" на базі німецьких шасі Mercedes-Benz Zetros. На реалізацію програми виділено 750 млн євро з пакета підтримки Німеччини обсягом 1,2 млрд євро.

Українські САУ "Богдана" отримають надпотужне шасі Mercedes-Benz Zetros

Збройні сили України у 2026 році отримають 200 одиниць самохідних артилерійських установок "Богдана" на базі німецьких шасі Mercedes-Benz Zetros. Це стане результатом найбільшого артилерійського проєкту в межах допомоги від Німеччини: на реалізацію програми виділено 750 млн євро із загального пакета підтримки обсягом 1,2 млрд євро. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони України зазначає, що Zetros – це універсальна платформа, спеціально розроблена для роботи в екстремальних умовах та на бездоріжжі. Окрім високої прохідності, ці машини вирізняються простотою в обслуговуванні та значною вантажопідйомністю, що критично важливо для артилерійських систем.

Німеччина здійснює історичне переозброєння: Бундестаг схвалює оборонні замовлення на 50 млрд євро17.12.25, 16:05 • 3464 перегляди

Технічні переваги платформи:

  • Можливість використання різних колісних формул (від 4×4 до нових 8×8).
    • Оснащення 16-ступеневою механічною або автоматичною коробкою передач Allison.
      • Висока ремонтопридатність у польових умовах.
        • Досвід успішної експлуатації в ЗСУ в ролі паливозаправників та тягачів.

          Українська САУ калібру 155 мм вже стала однією з найчисельніших артсистем у військах станом на кінець 2025 року. Проєкт реалізується, зокрема, за "данською моделлю", де іноземні партнери фінансують українські оборонні потужності. Раніше установку вже монтували на шасі КрАЗ, МАЗ та Tatra, проте перехід на німецьку платформу Zetros має забезпечити новий рівень мобільності та надійності.

          Система довела свою ефективність у знищенні штабів та складів боєприпасів ворога на відстані до 40 км. Саме "Богдана" відіграла ключову роль в історичній операції зі звільнення острова Зміїний, підтвердивши статус точної та адаптивної зброї стандартів НАТО.

          Німеччина передала Україні дві обіцяні системи Patriot та дев’яту IRIS-T – Пісторіус16.12.25, 17:52 • 5679 переглядiв

          Степан Гафтко

