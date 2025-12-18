$42.340.15
17:59
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Бельгия
Польша
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
Отопление
Mercedes-Benz Zetros

Украинские САУ "Богдана" получат сверхмощное шасси Mercedes-Benz Zetros

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

ВСУ в 2026 году получат 200 САУ "Богдана" на базе немецких шасси Mercedes-Benz Zetros. На реализацию программы выделено 750 млн евро из пакета поддержки Германии объемом 1,2 млрд евро.

Украинские САУ "Богдана" получат сверхмощное шасси Mercedes-Benz Zetros

Вооруженные силы Украины в 2026 году получат 200 единиц самоходных артиллерийских установок "Богдана" на базе немецких шасси Mercedes-Benz Zetros. Это станет результатом крупнейшего артиллерийского проекта в рамках помощи от Германии: на реализацию программы выделено 750 млн евро из общего пакета поддержки объемом 1,2 млрд евро. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Украины отмечает, что Zetros – это универсальная платформа, специально разработанная для работы в экстремальных условиях и на бездорожье. Помимо высокой проходимости, эти машины отличаются простотой в обслуживании и значительной грузоподъемностью, что критически важно для артиллерийских систем.

Германия осуществляет историческое перевооружение: Бундестаг одобряет оборонные заказы на 50 млрд евро

Технические преимущества платформы:

  • Возможность использования различных колесных формул (от 4×4 до новых 8×8).
    • Оснащение 16-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач Allison.
      • Высокая ремонтопригодность в полевых условиях.
        • Опыт успешной эксплуатации в ВСУ в роли топливозаправщиков и тягачей.

          Украинская САУ калибра 155 мм уже стала одной из самых многочисленных артсистем в войсках по состоянию на конец 2025 года. Проект реализуется, в частности, по "датской модели", где иностранные партнеры финансируют украинские оборонные мощности. Ранее установку уже монтировали на шасси КрАЗ, МАЗ и Tatra, однако переход на немецкую платформу Zetros должен обеспечить новый уровень мобильности и надежности.

          Система доказала свою эффективность в уничтожении штабов и складов боеприпасов врага на расстоянии до 40 км. Именно "Богдана" сыграла ключевую роль в исторической операции по освобождению острова Змеиный, подтвердив статус точного и адаптивного оружия стандартов НАТО.

          Германия передала Украине две обещанные системы Patriot и девятую IRIS-T – Писториус

          Степан Гафтко

          Война в УкраинеТехнологии
          Техника
          Военное положение
          Война в Украине
          Бундестаг
          Министерство обороны Украины
          НАТО
          Вооруженные силы Украины
          MIM-104 Patriot
          Mercedes-Benz Zetros
          ИРИС-Т
          Борис Писториус
          Украина