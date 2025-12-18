Украинские САУ "Богдана" получат сверхмощное шасси Mercedes-Benz Zetros

Вооруженные силы Украины в 2026 году получат 200 единиц самоходных артиллерийских установок "Богдана" на базе немецких шасси Mercedes-Benz Zetros. Это станет результатом крупнейшего артиллерийского проекта в рамках помощи от Германии: на реализацию программы выделено 750 млн евро из общего пакета поддержки объемом 1,2 млрд евро. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Украины отмечает, что Zetros – это универсальная платформа, специально разработанная для работы в экстремальных условиях и на бездорожье. Помимо высокой проходимости, эти машины отличаются простотой в обслуживании и значительной грузоподъемностью, что критически важно для артиллерийских систем.

Технические преимущества платформы:

Возможность использования различных колесных формул (от 4×4 до новых 8×8).

Оснащение 16-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач Allison.

Высокая ремонтопригодность в полевых условиях.

Опыт успешной эксплуатации в ВСУ в роли топливозаправщиков и тягачей.

Украинская САУ калибра 155 мм уже стала одной из самых многочисленных артсистем в войсках по состоянию на конец 2025 года. Проект реализуется, в частности, по "датской модели", где иностранные партнеры финансируют украинские оборонные мощности. Ранее установку уже монтировали на шасси КрАЗ, МАЗ и Tatra, однако переход на немецкую платформу Zetros должен обеспечить новый уровень мобильности и надежности.

Система доказала свою эффективность в уничтожении штабов и складов боеприпасов врага на расстоянии до 40 км. Именно "Богдана" сыграла ключевую роль в исторической операции по освобождению острова Змеиный, подтвердив статус точного и адаптивного оружия стандартов НАТО.

