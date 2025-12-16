$42.250.05
Германия передала Украине две обещанные системы Patriot и девятую IRIS-T – Писториус

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Германия завершила передачу Украине двух систем ПВО Patriot и девятой системы IRIS-T, усилив защиту украинского неба. Общий объем помощи ФРГ Украине в следующем году достигнет 11,5 миллиарда евро, что является новым рекордом.

Германия передала Украине две обещанные системы Patriot и девятую IRIS-T – Писториус

Германия завершила передачу двух систем ПВО Patriot и девятой системы IRIS-T, значительно усилив защиту украинского неба. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время открытия 32-го заседания в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Детали

По словам главы Бундесвера, поставка комплексов Patriot стала возможной благодаря сотрудничеству с норвежскими партнерами. Кроме систем ПВО, Берлин готовит масштабное усиление авиационного вооружения и финансовую поддержку оборонных закупок.

В следующем году мы еще больше расширим нашу поддержку Украины. Общий объем нашей помощи достигнет 11,5 миллиарда евро – это новый рекорд. Увеличение нашей поддержки посылает четкий сигнал: Германия стоит рядом с Украиной 

– подчеркнул Борис Писториус.

Среди ключевых пунктов помощи на 2026 год министр выделил:

  • Ракеты: передача значительного количества авиационных ракет AIM-9 Sidewinder из запасов ФРГ.
    • Финансирование: выделение $700 млн через механизм PURL на закупку боеприпасов и вооружения со складов США.
      • Совместное производство: запуск мощностей для изготовления дронов непосредственно в Украине с участием немецких оборонных компаний.

        Со времени нашего последнего заседания UDCG мы существенно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности путем поставки двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным также благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T 

        – добавил Писториус.

        Министр также выразил благодарность Нидерландам, Норвегии и Польше за быструю координацию финансирования пакетов PURL, что позволяет оперативно закрывать потребности ВСУ в вооружении.

        Напомним

        32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 16 декабря.

        Во время заседания министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 60 млрд долларов внешней помощи для обороны в 2026 году.

        Степан Гафтко

