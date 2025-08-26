В Киеве водитель насмерть сбила 76-летнего мужчину на трехколесном велосипеде
Киев • УНН
В Подольском районе Киева 67-летняя водитель Hyundai наехала на 76-летнего велосипедиста. Пострадавший погиб на месте.
В Киеве 67-летняя водитель Hyundai наехала на 76-летнего велосипедиста, мужчина погиб, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, ДТП произошло в Подольском районе столицы.
"Предварительно установлено, что 67-летняя водитель автомобиля "Hyundai" при выезде на участок дороги с круговым движением не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 76-летнего водителя трехколесного велосипеда. В результате столкновения потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в полиции.
На месте происшествия, как указано, работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. Устанавливается механизм и обстоятельства автопроисшествия.
