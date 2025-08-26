В Киеве водитель насмерть сбила 76-летнего мужчину на трехколесном велосипеде

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 2940 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 27745 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 16069 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 26545 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 16867 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 92037 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 50028 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 51481 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 173301 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 94585 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 49428 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 50130 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 64665 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 52775 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 22125 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 2912 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 26505 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 53279 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 92006 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 146651 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кароль Навроцкий
Дэвид Л. Грэндж
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 22392 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 65099 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 33692 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 146656 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 79488 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна

В Киеве водитель насмерть сбила 76-летнего мужчину на трехколесном велосипеде

Киев • УНН

 • 186 просмотра

В Подольском районе Киева 67-летняя водитель Hyundai наехала на 76-летнего велосипедиста. Пострадавший погиб на месте.

В Киеве водитель насмерть сбила 76-летнего мужчину на трехколесном велосипеде

В Киеве 67-летняя водитель Hyundai наехала на 76-летнего велосипедиста, мужчина погиб, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, ДТП произошло в Подольском районе столицы.

"Предварительно установлено, что 67-летняя водитель автомобиля "Hyundai" при выезде на участок дороги с круговым движением не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 76-летнего водителя трехколесного велосипеда. В результате столкновения потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в полиции.

На месте происшествия, как указано, работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП. Устанавливается механизм и обстоятельства автопроисшествия.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 26933 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Подольский район (Киев)
Национальная полиция Украины
Hyundai
Харьков